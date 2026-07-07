Tensión máxima en la política colombiana. El presidente electo, Abelardo De la Espriella, pateó el tablero de la transición institucional este martes al ordenar la suspensión inmediata de todo el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro. La drástica determinación pone un freno de mano a la entrega de información de los ministerios y profundiza la crisis a solo un mes del cambio de mando programada para el 7 de agosto.

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Por medio de un fuerte mensaje publicado en sus redes sociales, De la Espriella confirmó que la instrucción directa fue entregada al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien venía liderando las comisiones de empalme. En su pronunciamiento, el líder de la ‘Patria Milagro’ aseguró que se vio obligado a congelar los comités para proteger los intereses del país, calificando a la administración saliente como un gobierno corrupto que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia.

La expectativa informativa se traslada ahora a las plataformas digitales del mandatario electo, quien anunció que en el transcurso de la mañana se dirigirá en vivo a toda la Nación. El propósito de esta alocución virtual será explicar detalladamente a los colombianos los motivos de la ruptura de los diálogos y anunciar las medidas de contingencia que adoptará su equipo de inmediato para garantizar una transición seria y transparente.

Este cortocircuito fulminante en el empalme se produjo apenas unas horas después de que el presidente Gustavo Petro encendiera las redes sociales con un polémico mensaje en el que desconoció abiertamente el triunfo de Abelardo De la Espriella en las urnas. Petro aseguró de manera vehemente que el verdadero ganador de la jornada electoral por voto popular fue Iván Cepeda, lanzando una grave hipótesis sobre un supuesto fraude tecnológico orquestado desde el exterior. Según el mandatario saliente, el triunfo del abogado se hizo mediante algoritmos desde California diseñados por empresas de inteligencia privada de Israel.

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“Desde el primer día hemos entendido esto como un ejercicio de Estado. No aceptamos empalmes con apellidos, con anticorrupción, ni nada. Es un empalme institucional y punto. La Procuraduría y la Contraloría no se fundaron hace 8 días, han actuado hace 4 años y ha existido vigilancia sobre las actuaciones del Gobierno. La información del empalme es pública, declaraciones recientes del comité acaban con el respeto, la dignidad y la decencia en un proceso como el que adelantamos. Seguramente fueron dadas con la intención de impedir el proceso de empalme. No las aceptamos, no tenemos ninguna razón para permitirlo, no tenemos nada que ocultar. Solamente hemos recibido agravios, calumnias y ofensas. No aceptamos una sola agresión más, ni una amenaza más. No olviden que representamos a más de 12 millones de ciudadanos, no olviden nunca esa diferencia”, dijo el ministro Ávila.

Habla en vivo el ministro.

Estas declaraciones del presidente Petro generaron un rechazo generalizado y categórico por parte de diversas figuras políticas del país, quienes tildaron la acusación de irresponsable. Ante el escenario de que el propio jefe de Estado desconozca los resultados oficiales, De la Espriella decidió cortar de raíz los canales de comunicación de la transición, abriendo un periodo de total incertidumbre sobre el futuro administrativo del país en las próximas semanas.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.