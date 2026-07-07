El ambiente político en Colombia terminó de estallar y la transición de mando quedó herida de muerte. Luego de que el Gobierno de Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo De la Espriella, suspendieran formalmente las mesas de trabajo, el periodista Néstor Morales, director del programa Mañanas Blu, destapó la verdadera y explosiva razón que dinamitó por completo los canales de diálogo, calificando todo el episodio como algo patético.

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De acuerdo con el análisis del comunicador, el clima de hostilidad y animosidad que se vive esta mañana no es una simple rabieta por egos burocráticos. Morales puso el dedo en la llaga al revelar que la causa principal de este colapso institucional tiene nombre propio y se originó por una reciente e incendiaria entrevista que el estratega Carlos Alonso Lucio le concedió a la revista Cambio. En dicha publicación, se habría confirmado la supuesta intención del presidente entrante, Abelardo De la Espriella, de extraditar a Gustavo Petro bajo ciertas condiciones, un bombazo informativo que de inmediato incendió los ánimos en la Casa de Nariño.

Según las fuentes de Morales, el tire y afloje de los trinos mañaneros fue una carrera para ver quién colgaba el teléfono primero. El periodista reveló que el Gobierno de Petro ya tenía la decisión tomada de congelar las mesas de transición exactamente a las siete de la mañana de este martes. Sin embargo, De la Espriella y su equipo técnico estaban perfectamente informados de esta movida del Palacio de Nariño, razón por la cual el presidente electo se anticipó en sus redes sociales para dar el primer golpe de opinión. Para el director de Blu Radio, el panorama es completamente desolador y la relación entre las administraciones saliente y entrante está irreparablemente fracturada.

Por el lado del Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, salió a defender la posición del Gobierno saliente con un discurso cargado de indignación. El funcionario advirtió de manera tajante que ellos entienden el empalme como un ejercicio netamente técnico y de Estado, por lo que no iban a tolerar que el equipo del “Tigre” llegara a imponer condiciones con apellidos o banderas anticorrupción. Ávila recordó que entidades como la Procuraduría y la Contraloría llevan cuatro años vigilando de cerca al Gobierno y que toda la información requerida siempre ha sido pública, desvirtuando los mantos de duda sembrados por la oposición.

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El jefe de las finanzas públicas del gobierno saliente aseguró que las recientes declaraciones del comité de empalme entrante acabaron con cualquier pizca de respeto, decencia y dignidad que requería este proceso, sugiriendo que tales ataques se lanzaron con la única y premeditada intención de sabotear la entrega de los ministerios. Ávila cerró su intervención parándose en la raya, afirmando que no tienen absolutamente nada que ocultar y que no permitirán una sola calumnia o amenaza más, recordándole al equipo de De la Espriella que el Pacto Histórico representa a una fuerza de más de 12 millones de ciudadanos que merecen respeto.

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