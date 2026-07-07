Desde ya el equipo del nuevo gobierno trabaja en detalles para lo que será la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá el poder desde el 7 de agosto próximo.

Sigue a PULZO en Discover

Como lo mencionó en campaña, su anhelo es jurar como nuevo mandatario de los colombianos en medio de una ceremonia que tendría un escenario diferente al habitual: una guarnición militar.

Y todo indica a que el plan se mantendrá así. Por lo menos eso destaca Felipe Zuleta, que en Blu Radio detalló que el evento sí se hará en una guarnición militar en el Cauca y que moverá el Congreso hasta allá, en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Posesión de Abelardo de la Espriella: qué dijo él en campaña sobre la ceremonia

Durante la campaña, el entonces candidato De la Espriella enfatizó en que quería un acto muy austero, alejado de ceremonias protocolarias y eventos sociales. Enfatizó en que el escenario de la guarnición militar serviría para hacer un homenaje a las Fuerzas Armadas, a quienes considera “Héroes de la patria”.

De hecho, durante su discurso como ganador de las elecciones el 21 de junio pasado, el presidente electo le envío un mensaje a la Fuerza Pública.

“A nuestras Fuerzas Militares y de Policía quiero hablarles como su futuro comandante en jefe. Gracias por resistir, gracias por servir y gracias por mantenerse firmes cuando tantos quisieron arrodillarlos. A partir del 7 de agosto volverán a contar con un presidente que los respetará, que los respaldará, que los honrará y los protegerá. Un presidente de la República que entiende que no existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin autoridad y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados que estén dispuestos a defender a la República”, exaltó De la Espriella.

Este es el video en el que el nuevo presidente dice cómo quiere que sea su ceremonia de toma del poder:

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.