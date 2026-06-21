Tras ganar las elecciones presidenciales, revivió un video en el que Abelardo de la Espriella cuenta cómo imaginó desde la campaña el inicio de su mandato y cómo buscaría romper con varias tradiciones asociadas al ejercicio del poder en Colombia.

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El nuevo presidente aseguró que su posesión sería un acto austero, alejado de ceremonias protocolarias, celebraciones y eventos sociales, y señaló que contemplaba realizarla en una guarnición militar como homenaje a las Fuerzas Armadas y a quienes considera “héroes de la patria”.

De la Espriella sostuvo que el país necesitaba una transformación profunda y que su administración comenzaría con decisiones inmediatas. En ese sentido, recordó que durante la campaña había anticipado la expedición de cerca de 90 decretos durante el primer día de gobierno para atender asuntos que consideraba prioritarios para el país.

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Además, reafirmó su intención de alejar la gestión presidencial del centralismo tradicional de Bogotá y llevar su puesto de trabajo por todas las regiones del territorio nacional en sus 4 años de mandato.

Aunque asumiría formalmente desde la Casa de Nariño, indicó que no planeaba concentrar allí el funcionamiento del Gobierno y que buscaría despachar periódicamente desde distintas regiones del país.

Según explicó, esa estrategia respondía a su visión de acercar el Estado a los territorios y construir una administración con mayor presencia regional. También señaló que esta propuesta estaba ligada a sus raíces caribeñas y a la idea de gobernar con una mirada más descentralizada.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: