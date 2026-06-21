Minutos después de consolidarse su victoria en el preconteo de la segunda vuelta electoral este domingo 21 de junio, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, hizo su primera gran aparición internacional. Desde su sede de campaña y con una clara proyección diplomática para el periodo constitucional 2026-2030, el líder del movimiento Defensores de la Patria reveló que ya tendió los primeros puentes de alto nivel con el principal aliado comercial de la nación.

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El mandatario electo confirmó que sostuvo una comunicación directa con el poder ejecutivo norteamericano para recibir el respaldo oficial tras el cierre de las urnas. “Tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Estados Unidos y nos manifestó su apoyo y felicitación”, aseguró De La Espriella ante sus simpatizantes en su transmisión oficial, marcando desde el primer instante un giro radical en las relaciones exteriores que venía manejando el saliente gobierno de Gustavo Petro.

La puesta en escena de la campaña ganadora no fue casualidad. De La Espriella compareció ante el país acompañado de manera presencial por la influyente congresista estadounidense María Elvira Salazar, una de las figuras más visibles del ala republicana en Washington. Con este fuerte respaldo político a sus espaldas, el nuevo jefe de Estado dejó en claro que reconfigurar y robustecer la agenda bilateral con la Casa Blanca será una tarea prioritaria desde su primer día de mandato.

Durante su intervención, De La Espriella usó una analogía futbolística para dimensionar la trascendencia de su triunfo y delinear el enfoque estratégico de su administración. “Hoy Colombia ganó su partido más importante y para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos, que no solamente es nuestro primer socio comercial, sino también nuestro aliado estratégico más importante en la lucha contra el crimen organizado”, manifestó.

Con estas declaraciones, la nueva administración que asumirá formalmente el cargo el próximo 7 de agosto anticipa una política de mano dura en materia de seguridad, cimentada sobre la cooperación militar y judicial con la inteligencia norteamericana. A pesar del clima de incertidumbre y los cuestionamientos sembrados desde la orilla oficialista por el resultado de los escrutinios, De La Espriella arranca su transición con un firme espaldarazo internacional que busca dar un parte de tranquilidad a los mercados financieros y a las instituciones del país.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: