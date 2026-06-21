Este domingo 21 de junio de 2026, Colombia eligió a su nuevo presidente. En medio de la emoción, muchos ciudadanos preguntan qué significa exactamente el escrutinio y por qué es diferente al preconteo que aparece en pantalla.

Sigue a PULZO en Discover

Esto es clave para entender la actual segunda vuelta de las elecciones presidenciales, luego de que Abelardo de la Espriella registró una mayoría en el preconteo frente a Iván Cepeda (49.66 % vs 48.7 %, con una diferencia de 249.388 votos en un 99,96 % de las mesas).

El escrutinio es el proceso oficial y jurídicamente vinculante mediante el cual las autoridades electorales colombianas verifican, consolidan y validan legalmente los votos emitidos en una elección.

El escrutinio se lleva a cabo con jueces de la República, quienes tienen la responsabilidad de revisar de forma sistemática las actas e identificar inconsistencias, reclamaciones o posibles irregularidades.

Lee También

Solo el escrutinio tiene validez legal. Sin él, ningún resultado puede usarse como base para demandas, impugnaciones ni declaratorias formales de elección.

¿Cómo funciona el escrutinio paso a paso?

El primer paso ocurre en cada mesa de votación, donde los jurados cuentan manualmente los sufragios depositados y registran los resultados en las actas electorales correspondientes.

Esas actas se convierten en el insumo principal del proceso. Cada formulario es revisado para detectar errores, tachaduras o alteraciones antes de consolidarse.

El escrutinio también cumple una función de control institucional: garantiza que los resultados publicados reflejen fielmente la votación depositada en las urnas y permite que cualquier diferencia sea revisada mediante los procedimientos establecidos por la ley electoral.

La proclamación oficial del nuevo presidente está prevista para las horas posteriores al cierre de las urnas. Los resultados del exterior, incluidos los consulados de Miami, Houston, Nueva York y Washington, se conocerán junto con el escrutinio nacional. El escrutinio puede tardar entre horas y dos días, dependiendo de las reclamaciones que se presenten y la cantidad de mesas con inconsistencias.

A diferencia de la primera vuelta, en la que un candidato necesita la mitad más uno de los votos válidos, la segunda vuelta funciona bajo una regla más simple: gana quien consiga más votos que su rival, según el artículo 190 de la Constitución Política de Colombia.

En términos prácticos, si un aspirante obtiene un solo voto más que su contendor, será declarado ganador.

La diferencia clave entre preconteo y escrutinio

El preconteo es la primera fase de divulgación de resultados tras el cierre de las urnas. En este proceso, los jurados de votación cuentan los votos en cada mesa y reportan los datos de forma rápida a la Registraduría, que los consolida y publica boletines preliminares para informar a la ciudadanía.

Sin embargo, ese proceso no tiene valor jurídico. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el preconteo es exclusivamente informativo y no puede usarse como base para decisiones legales o demandas electorales, porque puede presentar diferencias con los resultados finales.

El preconteo es el conteo que llevan a cabo los jurados de votación, tras el cual llenan los formularios E-14. El escrutinio se lleva a cabo posteriormente, con jueces de la República.

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral, en las elecciones para el Congreso de 2026 la diferencia global entre preconteo y escrutinio fue de apenas 0,28 %.

Según cifras de la Registraduría, la coincidencia entre preconteo y escrutinio durante la primera vuelta presidencial de 2026 fue del 99,94%. Eso demuestra que el preconteo es un indicador confiable, aunque no tenga efecto legal.

El presidente Gustavo Petro afirmó que no reconocería los resultados del preconteo electoral en la segunda vuelta. “La decisión la toman los jueces después de evaluar en escrutinio las quejas que haya. A los jueces obedeceré, como dice la ley y la Constitución”, afirmó.

Incluso, en la jornada de elecciones de este domingo 21 de junio se refirió de frente sobre el tema: “Con los mismos datos de la registraduría, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”.

Técnicamente tiene razón: el preconteo no es oficial. Pero la historia muestra que ambos procesos casi siempre coinciden.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: