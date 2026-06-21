Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia tras imponerse en la segunda vuelta presidencial y convertirse en el nuevo jefe de Estado para el periodo 2026–2030. El resultado marcó un giro en el panorama político nacional y consolidó el ascenso de una nueva expresión que logró capitalizar el descontento de amplios sectores del electorado con el gobierno saliente.

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La elección cerró una campaña altamente polarizada frente a Iván Cepeda, en una contienda que estuvo marcada por diferencias profundas en temas de seguridad, economía, institucionalidad y modelo de Estado.

Durante las semanas previas a la votación, varias encuestas ubicaron a De la Espriella con ventaja, aunque algunos estudios anticipaban un escenario cerrado que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

A lo largo de su campaña, el presidente electo centró su discurso en propuestas orientadas al fortalecimiento de la seguridad, reducción del tamaño del Estado, estímulos a la inversión privada y cambios en la estrategia frente al crimen organizado. También defendió una agenda económica enfocada en crecimiento, confianza empresarial y reactivación productiva.

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El resultado reflejó una reconfiguración del mapa político colombiano y confirmó el peso electoral que alcanzó su movimiento durante el proceso de 2026. La participación ciudadana y el comportamiento del voto de sectores indecisos fueron determinantes en el desenlace.

Con esta victoria de De la Espriella, Colombia inició un nuevo ciclo político que comenzará oficialmente con la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 7 de agosto de 2030.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: