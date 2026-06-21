El reloj marcó las 4:00 de la tarde de este domingo 21 de junio y las urnas se cerraron de forma definitiva en todo el territorio nacional. Con este veredicto del reloj, concluyó una de las jornadas electorales más intensas, polarizadas e históricas de los últimos tiempos en Colombia. De inmediato, los jurados de votación iniciaron el proceso de apertura de cubículos para arrancar el preconteo oficial de los votos que definirán quién será el próximo inquilino de la Casa de Nariño para el periodo constitucional 2026-2030.

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La expectativa en el país es total y el ambiente se mantiene al rojo vivo. Los ciudadanos habilitados en el censo electoral acudieron masivamente a las urnas para elegir entre dos modelos de país completamente opuestos, representados por el candidato de derecha Abelardo de la Espriella y el representante del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Tras una campaña marcada por duros choques ideológicos, denuncias cruzadas y pronunciamientos de alto calibre por parte de figuras públicas, la decisión final quedó en manos de los escrutadores en cada mesa.

De acuerdo con las directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 860.000 jurados tienen la responsabilidad de agilizar el conteo físico y diligenciar las actas oficiales correspondientes. El organismo electoral confirmó que la transmisión de datos se realizará de manera progresiva y en tiempo real, lo que permitirá conocer los primeros boletines informativos entre las 4:05 p. m. y las 4:15 p. m. Los analistas estiman que hacia las 6:00 de la tarde ya se tendrá una tendencia estadística muy clara e irreversible sobre el ganador de este balotaje.

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Las autoridades y los organismos de control desplegaron un esquema de seguridad estricto en las 35 seccionales del país para vigilar el traslado del material electoral y evitar cualquier tipo de alteración del orden público durante el procesamiento de los datos. Aunque el preconteo que arranca en este momento tiene un carácter netamente informativo y carece de valor jurídico definitivo, marcará el destino inmediato de la nación. Colombia entera permanece paralizada frente a las pantallas, esperando el avance de los porcentajes que dictaminarán el rumbo político de los próximos cuatro años.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: