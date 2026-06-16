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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Jun 16, 2026 - 11:40 am

A pocos días de que se abran las urnas en el país, el Gobierno Nacional confirmó la expedición de un decreto definitivo que cambiará las reglas de juego en las próximas elecciones. La nueva normativa prohibirá estrictamente el uso de teléfonos celulares y cámaras fotográficas en todos los puestos y mesas de votación del territorio nacional. De acuerdo con el Ejecutivo, esta contundente medida busca fortalecer los esquemas de transparencia democrática durante toda la jornada electoral, mitigando de forma directa los riesgos asociados a la compra de votos y la coacción ilegal sobre los sufragantes.

El anuncio oficial fue liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante el acto de instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético en la Dirección General de la Policía Nacional. El jefe de la cartera de Defensa explicó detalladamente que la restricción impedirá que inescrupulosos obliguen a los ciudadanos a fotografiar el tarjetón marcado como prueba del sufragio depositado. Históricamente, esta práctica ha sido denunciada como una de las principales herramientas utilizadas por las mafias electorales para verificar la compra de conciencias en Colombia. “Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno haga”, enfatizó firmemente el funcionario.

Sumado a los controles físicos en las mesas, el ministro advirtió sobre las crecientes amenazas que acechan en el ecosistema digital y que pretenden afectar la confianza del proceso electoral. Por tal motivo, las autoridades han activado todas sus capacidades de monitoreo cibernético y defensa tecnológica para contrarrestar de manera oportuna las campañas de desinformación, las noticias falsas y los intentos de sabotaje institucional. Sánchez recordó que el impacto emocional suele desbordarse en la recta final de las campañas presidenciales, por lo cual mantendrán un rastreo permanente en redes sociales y plataformas electrónicas.

Finalmente, Pedro Sánchez hizo un vehemente llamado a todos los colombianos para que mantengan un comportamiento cívico y ejemplar durante los comicios, instando a la ciudadanía a privilegiar el debate argumentativo por encima de los insultos y la polarización. Asimismo, el alto funcionario reiteró el compromiso inquebrantable de la Fuerza Pública de actuar con absoluta neutralidad institucional. Su única misión constitucional será velar por la seguridad integral del electorado, garantizando el normal desarrollo de la jornada electoral, sin importar qué fuerzas políticas terminen imponiéndose tras el escrutinio de las urnas.

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