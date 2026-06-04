La Registraduría Nacional del Estado Civil aseguró que los ‘softwares’ utilizados durante la primera vuelta presidencial y el censo electoral no fueron modificados antes, durante ni después de la jornada electoral del pasado 31 de mayo.

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La explicación se dio durante una reunión con representantes de partidos políticos, organismos de control y misiones de observación electoral, en medio de las discusiones y denuncias que han surgido sobre la transparencia del proceso.

Registraduría presentó pruebas técnicas ante partidos y observadores

Según informó la entidad, durante el encuentro se expusieron las verificaciones hechas sobre el archivo de la División Política Electoral (DIVIPOLE), que contiene la información relacionada con puestos y mesas de votación en Colombia y en el exterior.

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La Registraduría explicó que se revisó el denominado código hash, una herramienta tecnológica que permite comprobar si un archivo ha sido alterado.

De acuerdo con la entidad, el resultado fue el mismo en las verificaciones realizadas antes de las elecciones, durante la jornada electoral y después del proceso de escrutinio.

‘Softwares’ electorales también fueron revisados

La autoridad electoral indicó que el mismo procedimiento se aplicó a los programas informáticos utilizados dentro del proceso electoral.

Según explicó, las revisiones realizadas en mayo durante las auditorías, el congelamiento de los sistemas y las verificaciones posteriores arrojaron coincidencias en los códigos de validación.

Por esta razón, la Registraduría concluyó que no existieron modificaciones en los ‘softwares’ auditados.

La jornada contó con la participación de delegados de organizaciones políticas, la Procuraduría, la Contraloría, misiones de observación electoral y representantes del Ministerio del Interior.

Con esta exposición técnica, la Registraduría busca responder a los cuestionamientos que han surgido en redes sociales y distintos sectores políticos sobre una eventual alteración del censo electoral o de los sistemas utilizados durante la primera vuelta presidencial.

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