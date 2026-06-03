La Registraduría Nacional aseguró que las reclamaciones presentadas durante la primera vuelta presidencial representaron apenas una fracción del total de mesas instaladas en el país.

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(Vea también: Iván Cepeda reculó y reconoció que no hay pruebas de fraude en las elecciones)

De acuerdo con la entidad, de las más de 112.000 mesas de votación habilitadas para la jornada electoral, solo se reportaron reclamaciones en alrededor del 0,6 % de ellas, cifra que, según el organismo, no permite hablar de irregularidades generalizadas como lo afirmó Gustavo Petro.

Uno de los puntos que abordó la Registraduría Nacional fue la afirmación sobre un supuesto cierre anticipado del censo electoral. La entidad explicó que el 31 de marzo de 2026 correspondió únicamente al vencimiento del plazo para que los ciudadanos cambiaran su puesto de votación o inscribieran su cédula, un procedimiento contemplado dentro del calendario electoral.

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Comunicado a la opinión pública 📰⤵️ pic.twitter.com/7IiYKLZZIH — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 3, 2026

Según precisó el organismo, el censo definitivo quedó consolidado un mes después, el 30 de abril de 2026, fecha en la que se estableció que 41.421.973 colombianos estaban habilitados para participar en las elecciones tanto dentro como fuera del país. La Registraduría agregó que esa información fue compartida con las organizaciones políticas y divulgada posteriormente a través de sus canales oficiales.

La entidad también destacó que, como parte de las medidas de verificación del proceso, el 22 de mayo puso a disposición de las campañas una herramienta para consultar de manera individual la información electoral de los ciudadanos, incluido su lugar de votación. Con ello, sostuvo, los partidos y movimientos contaron con mecanismos para revisar los datos antes de la jornada electoral.

Registraduría asegura que formularios E14 que circularon en redes fueron creados con IA

Otro de los señalamientos respondidos por la entidad estuvo relacionado con varios formularios E-14 que comenzaron a circular en redes sociales y que fueron presentados por algunos usuarios como supuestas pruebas de irregularidades en la jornada electoral.

Frente a esas publicaciones, la entidad afirmó que los documentos compartidos no corresponden a formularios auténticos utilizados durante las elecciones. Según explicó, tras una revisión técnica se concluyó que las imágenes presentaban alteraciones y características incompatibles con los formatos oficiales, por lo que fueron atribuidas al uso de herramientas de inteligencia artificial.

La Registraduría sostuvo que los formularios originales cuentan con elementos de identificación, códigos y mecanismos de verificación que permiten contrastar su autenticidad durante los escrutinios. Además, recordó que las actas electorales pueden ser revisadas por las campañas, los testigos electorales y las autoridades encargadas del proceso.

Por esa razón, el organismo hizo un llamado a los ciudadanos para verificar la información antes de compartir contenidos relacionados con las elecciones y advirtió sobre la circulación de material manipulado que puede inducir a conclusiones erróneas sobre los resultados de la votación.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.