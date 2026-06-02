El tsunami político que provocó el triunfo de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial sigue sacudiendo las estructuras de los partidos tradicionales. A menos de tres semanas para el definitivo balotaje del 21 de junio, las alianzas se están sellando a la luz pública, y esta vez el turno fue para un reconocido estratega económico de la centroderecha que decidió unirse a la campaña de ‘Firme Por La Patria’.

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Se trata del exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien venía de respaldar a la derrotada Paloma Valencia y ahora decidió dar un paso al frente para frenar el proyecto político de Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Cárdenas, quien también fue precandidato en el pasado por la Gran Consulta por Colombia, reconoció que las urnas mandaron un mensaje contundente de castigo contra el actual Gobierno Nacional y pidió la unión de todos los sectores de la oposición sin importar las diferencias ideológicas del pasado.

El exjefe de la cartera de finanzas insistió en que el balotaje obliga a todos los sectores tradicionales a deponer sus intereses particulares para resguardar la Constitución de 1991.

Para los analistas, la llegada de Cárdenas a las huestes de De la Espriella es un mensaje directo de tranquilidad a los mercados internacionales y al empresariado, especialmente por la cercanía técnica que tiene con la fórmula vicepresidencial de la derecha.

“Felicito a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por su triunfo. Hoy más que nunca debemos poner a Colombia por encima de cualquier diferencia (…) También debemos asegurar el manejo responsable de las finanzas del gobierno. Por eso, votaré por Abelardo. Lo haré defendiendo las ideas y causas con las que estoy comprometido”, sentenció de manera contundente.

Con este nuevo apoyo, ‘el Tigre’ sigue blindando su candidatura de cara a la segunda vuelta, sumando no solo votos de opinión sino el respaldo de pesos pesados de la tecnocracia colombian

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: