Las elecciones presidenciales siguen despertando interés más allá del ámbito político. En esta ocasión, la reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a pronunciarse sobre el panorama electoral colombiano y compartió una nueva predicción sobre quién ocuparía la Casa de Nariño después de la segunda vuelta.

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(Vea también: Astrólogo que predijo triunfo de Petro dijo quién ganará la presidencia: “El más favorecido”)Predicciones

La vidente ya había llamado la atención semanas atrás al anticipar que la contienda no se definiría en primera vuelta y que los colombianos tendrían que regresar a las urnas para escoger entre los dos candidatos más votados. Luego de conocerse los resultados del 31 de mayo, retomó sus pronósticos y aseguró que el desenlace favorecería a Abelardo de la Espriella.

Desde sus redes sociales, Mhoni señaló que las cartas mostraban una ventaja para el candidato que lideró la primera vuelta y sostuvo que el próximo gobierno estaría encabezado por un dirigente de derecha.

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Sin embargo, en declaraciones al Heraldo en México, a finales de 2025 e inicios de 2026, la astróloga había asegurado que una mujer sería la ganadora, algo que ya está por fuera de las posibilidades.

Mhoni Vidente dice que Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta

Luego de la jornada del pasado domingo 31 de mayo, la cubana se volvió a pronunciar sobre el futuro electoral en Colombia y de nuevo señaló a De la Espriella como el vencedor e incluso se atrevió a dar el número de votos que conseguiría el candidato.

“Abelardo, un hombre de 47 años, de signo Leo, llegará a la presidencia con 13.7 millones de votos, arrasando la derecha o la ultraderecha en Colombia, viéndose ganador el 21 de junio”, aseguró.

De esta manera, recalcó que el abogado se convertirá, según ella, en el presidente más votado en la historia en Colombia. Además, advirtió sobre posibles atentados.

Sin embargo, la astróloga fue más allá al defender directamente al candidato y su visión y hasta hizo prácticamente una invitación a votar por él, por lo que para muchos internautas sus afirmaciones pierden neutralidad. A esto también surgieron críticas de que antes hablara de que una mujer llegara al poder.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: