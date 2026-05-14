En la tarde del miércoles 14 de mayo, Uriel Vásquez Gualtero, reconocido por sus predicciones sobre diferentes eventos, alertó sobre un posible y grave accidente vial que se presentaría en una carretera de Colombia.

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“Me mostraban una fuerte eventualidad en una vía acá de Colombia, en una carretera, donde había muchas personas en un tipo de choque, de accidente”, indicó Vásquez en la publicación que subió a su cuenta de TikTok.

De acuerdo con la visión, varias personas saldrían afectadas y, en cuanto a la fecha, el joven aseguró que se daría pronto, aunque no dio una fecha exacta sobre cuándo ocurrirían los hechos.

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“Me dicen en el plano espiritual que es algo que no se va a tardar mucho tiempo en darse, que es una eventualidad fuerte de tipo vial; se veían organismos de esos que prestan auxilio y se veía a personas tratando de ayudarse mutuamente”, agregó Vásquez.

Finalmente, el vidente aseguró que su intención no es crear alarma, sino que las personas busquen de Dios y tengan cuidado al salir de sus casas. Frente a esto, algunos usuarios de redes sociales mostraron su preocupación justo antes de un puente festivo.

¿Quién es Uriel Vásquez Gualtero?

Uriel Vásquez Gualtero es un vidente y creador de contenido colombiano que ganó reconocimiento en redes sociales por compartir predicciones relacionadas con política, entretenimiento y hechos de interés nacional.

En plataformas digitales suele publicar lecturas espirituales, análisis astrológicos y mensajes sobre figuras públicas, temas que le permitieron construir una comunidad de seguidores en internet.

Su nombre comenzó a tener mayor visibilidad durante coyunturas políticas y eventos de alto impacto mediático en Colombia. Algunos usuarios de redes sociales le atribuyen una predicción sobre la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo. Aunque Vásquez sí habló de un accidente aéreo y de la muerte de un cantante famoso, previo a los hechos, no dio específicamente un nombre.

Además de sus apariciones en redes, Uriel Vásquez Gualtero también ha sido mencionado en entrevistas y espacios digitales donde habla sobre espiritualidad, energías y supuestas visiones relacionadas con personajes reconocidos del país.

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