El jueves 16 de abril, el vidente colombiano Uriel Vásquez Gualtero subió un video a sus redes sociales en el que aseguró que tuvo una revelación sobre una posible tragedia en Colombia que, según él, puede afectar a muchas personas.

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(Vea también: Vidente habría predicho una tragedia aérea en Colombia que dejaría personas afectadas: “Un siniestro”)

“Me mostraban una eventualidad fuerte, donde varias personas se pueden ver afectadas y había una característica. En esta eventualidad había algo involucrado con químicos, con procesamiento de químicos”, indicó Vásquez en sus redes sociales.

En sus palabras, la emergencia tendría que ver con una preocupación por que se trataría de materiales tóxicos e inflamables que podrían poner en riesgo a ciudadanos.

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Para Vásquez, su intención no es provocar pánico, sino advertir sobre las visiones a nivel espiritual que él tiene constantemente, y aseguró que lo hace con “todo respeto”.

“Esto que se encontraba ahí lo trataban de controlar para que no se saliera y no afectara el medio. Ustedes saben que yo se lo comparto con todo respeto, invitando a las personas a buscar de Dios. Hay eventualidades muy fuertes y solo a través de la oración se pueden llegar a evitar”, aseguró.

¿Quién es el vidente Uriel Vásquez Gualtero y qué predicciones se le atribuyen?

Uriel Vásquez Gualtero es un joven colombiano que gana visibilidad en redes sociales por difundir visiones y mensajes espirituales sobre hechos futuros. Oriundo de Ibagué, asegura tener contacto con guías que, según él, le permiten anticipar distintos acontecimientos de alto impacto.

Su popularidad creció en plataformas digitales como TikTok, donde comparte contenido relacionado con predicciones sobre situaciones que podrían ocurrir en Colombia y otros países. Parte de su audiencia considera que algunos de sus anuncios coinciden con hechos reales, lo que ha impulsado su reconocimiento como vidente colombiano.

Entre las predicciones que más circulan se encuentran advertencias sobre el fallecimiento de figuras públicas, algo que hizo antes de la muerte de Yeison Jiménez; aunque no mencionó su nombre, algunas de sus palabras coincidieron con lo que ocurrió, según comentaron internautas en sus redes sociales.

Además, en varios de sus mensajes menciona posibles escenarios vinculados a desastres naturales o crisis sociales. También se le atribuyen anuncios sobre cambios en el panorama político, incluyendo la salida de líderes o transformaciones en estructuras de poder.

Este tipo de contenido suele captar atención en redes por su tono y referencias a la coyuntura política. Pese a su creciente audiencia, sus publicaciones también despiertan cuestionamientos.

Algunos usuarios consideran que se trata de interpretaciones abiertas o coincidencias, mientras otros siguen de cerca sus mensajes y los difunden ampliamente como parte de su contenido habitual en redes.

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