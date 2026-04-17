Un reciente episodio del pódcast ‘Qué está pasando’ encendió la conversación política en Colombia. Durante el programa, ‘La negra candela’, Dora Inés Grisales y el parapsicólogo Edwin Ocampo expusieron versiones sobre una eventual alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Sorpresiva respuesta de Paloma Valencia por adhesión de Miranda: “Cómo será de malo el Gobierno”)

Según lo expresado por Ocampo durante la conversación, el panorama político actual estaría encaminado hacia una segunda vuelta altamente disputada, en la que diferentes sectores deberán consolidar alianzas para mantenerse competitivos.

Por su parte, ‘La negra candela’ señaló que existe un rumor sobre una eventual renuncia de De la Espriella a su aspiración, con el fin de respaldar a Valencia. “Hay un rumor que dice que Abelardo va a renunciar a su candidatura y se unirá a Paloma”, indicó.

Ocampo fue más allá y aseguró que, según su interpretación con las cartas, el proceso de acercamiento entre ambos ya estaría en marcha. “El tema está cocinándose. Ahorita están cada uno por su lado, pero van a terminar uniéndose”, dijo.

Incluso planteó que, en ese escenario, la contienda de segunda vuelta podría darse entre Valencia y Iván Cepeda, dejando por fuera a De la Espriella.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de los mencionados sobre una posible alianza o renuncia, por lo que estas afirmaciones se mantienen en el terreno de la especulación.

Durante el pódcast, también se advirtió sobre un clima político complejo en los próximos meses. Ocampo señaló que la campaña estaría marcada por confrontaciones y revelaciones entre distintos sectores.

“La política ahora va a ponerse bastante pesada. Se van a sacar los trapitos al sol. Ni la derecha ni la izquierda se van a salvar de los escándalos”, aseguró.

¿Cuándo renunciaría Abelardo De la Espriella?

Frente a los tiempos de una eventual renuncia o alianza, el parapsicólogo sugirió que el proceso estaría próximo a definirse, señalando que se estarían llevando a cabo reuniones y acercamientos entre los equipos políticos.

“Se ven muchas reuniones, acuerdos y conversaciones. No está completamente decidido, pero hay personas sentadas hablando del tema”, afirmó.

(Vea también: Con graves acusaciones, siguen críticas a nombramiento de Daniel Quintero como Supersalud)

Estas declaraciones surgen en un momento de alta expectativa política en Colombia, donde distintos sectores comienzan a perfilar estrategias de cara a futuras elecciones presidenciales. No obstante, expertos insisten en que cualquier escenario debe analizarse con cautela hasta que existan pronunciamientos oficiales de los protagonistas.

Por ahora, lo expuesto en el pódcast ha causado reacciones en redes sociales y abre el debate sobre posibles alianzas, aunque sin confirmación concreta que respalde dichas versiones.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.