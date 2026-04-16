Fedegán se pronunció luego de las denuncias de afectaciones en fincas lecheras en Guachucal (Nariño) y calificó lo ocurrido como “indignante”.

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El gremio aseguró que al menos cuatro predios habrían resultado destruidos, en medio de un hecho que ha desatado preocupación en el sector agropecuario. Según Fedegán, el hecho habría ocurrido “a manos de indígenas”.

Estas son imágenes de lo ocuriido:

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Fedegán cuestiona posibles motivaciones políticas

A través de un mensaje público, Fedegán planteó interrogantes sobre lo ocurrido y dejó abierta la posibilidad de que existan factores políticos detrás de estos episodios.

“¿Coincidencia o hay intenciones políticas detrás, alentadas por discursos y promesas de tierras?”, señaló el gremio.

Además, cuestionó si estos hechos buscan afectar a los productores y poner presión sobre el sector lechero y ganadero.

Llamado a frenar violencia en el campo

Desde Fedegán también hicieron un llamado a rechazar cualquier forma de violencia contra los campesinos y productores.

“Sí a la política, pero no a la irresponsabilidad ni al abuso contra nuestros campesinos”, indicaron.

El pronunciamiento se suma a las denuncias hechas por productores y otros gremios, mientras se espera una respuesta de las autoridades frente a lo ocurrido en la zona.

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