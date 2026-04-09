La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), a través de su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie, se pronunció frente al anuncio de Gustavo Petro sobre restringir las exportaciones de carne en el país, una medida planteada como estrategia para contener el aumento en los precios de los alimentos.

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En representación del gremio, Lafaurie cuestionó la propuesta y aseguró que no se trata de una solución efectiva para reducir el costo de la carne en el mercado interno. Además, lanzó un fuerte cuestionamiento al presidente al señalar que, en su opinión, la iniciativa responde a intereses de carácter político electoral y no a criterios económicos.

“Presidente, no acostumbro a contestarle (…) pero en vista de que usted no está haciendo cosa diferente sino política electoral y no política económica”, afirmó el empresario.

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El dirigente señaló que Colombia no presenta un déficit de carne que justifique una medida de este tipo. Por el contrario, indicó que, si existiera escasez, el país estaría importando el producto, lo que actualmente no ocurre.

¿Qué consecuencias tendría para Colombia si se prohíbe la exportación de carne?

Asimismo, advirtió que las exportaciones representan una proporción relativamente baja de la producción nacional, por lo que restringirlas no tendría un impacto significativo en la reducción de precios para los consumidores. “Nada más alejado de la realidad, señor presidente. Exportar no encarece la carne”, enfatizó.

Lafaurie también alertó sobre las posibles consecuencias para el sector ganadero, al señalar que una decisión de este tipo podría afectar los ingresos de productores y trabajadores, especialmente en las zonas rurales donde la actividad es clave para la economía local.

En ese sentido, cuestionó el enfoque de la propuesta del Gobierno y reiteró que se deben analizar con mayor profundidad las causas reales del incremento en los precios de los alimentos.

El pronunciamiento se da en medio de un nuevo debate entre el Gobierno y el sector ganadero sobre las medidas para controlar el costo de los alimentos, mientras se evalúan los posibles efectos de una eventual restricción a las exportaciones de carne en Colombia.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.