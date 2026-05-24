La tensión volvió a dispararse en Norte de Santander luego de un nuevo ataque atribuido al Eln en zona rural de Tibú. Un soldado murió y otros siete militares terminaron heridos después de que un dron cargado con explosivos impactara una unidad del Ejército Nacional.

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El hecho ocurrió en la mañana del domingo 24 de mayo, cuando tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 adelantaban labores de control territorial en la vereda Barco La Silla, en medio de los operativos de seguridad por las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por la Fuerza de Tarea Vulcano, los atacantes habrían usado aeronaves no tripuladas adaptadas con explosivos para atacar directamente al pelotón militar instalado en la zona.

#ComunicaciónOficial | El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad militar orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública que: 1. En desarrollo de operaciones militares de control territorial, tropas del Batallón de… pic.twitter.com/sY207uPqAh — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) May 24, 2026

El uniformado fallecido era el soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez, mientras que los siete heridos fueron evacuados y trasladados hacia centros médicos en Cúcuta para recibir atención especializada.

Ejército relacionó el atentado con recientes combates en la región

Según las autoridades militares, la agresión podría estar relacionada con los enfrentamientos registrados días atrás en la vereda La Llana, donde tropas del Ejército sostuvieron combates con integrantes del Eln.

Las fuerzas militares consideran que el ataque sería una retaliación por las operaciones ofensivas que se han venido desarrollando en el departamento, especialmente en corredores estratégicos usados para movilidad y actividades ilícitas.

El Ejército reiteró que mantendrá las operaciones militares en la zona y aseguró que continuará desplegando acciones para garantizar la seguridad de la población civil y el normal desarrollo de las elecciones.

Catatumbo sigue siendo uno de los puntos más críticos del conflicto armado

El municipio de Tibú hace parte de la región del Catatumbo, uno de los territorios más complejos en materia de orden público en Colombia. Allí tienen presencia el Eln, disidencias de las Farc y otras estructuras criminales que disputan rutas del narcotráfico y control territorial.

En los últimos meses se han intensificado los ataques contra la Fuerza Pública, así como las amenazas contra líderes sociales y comunidades campesinas de la región.

La situación preocupa aún más por la cercanía de las elecciones presidenciales, pues las autoridades temen que grupos armados intenten alterar el orden público o afectar la participación ciudadana mediante acciones violentas.

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