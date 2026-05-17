El candidato presidencial Iván Cepeda se refirió al futuro de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en caso de llegar a la Casa de Nariño y aseguró que su gobierno mantendría una política de paz, aunque advirtió que no permitirá negociaciones interminables sin resultados concretos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Estados Unidos puso la lupa sobre elecciones en Colombia tras crimen de líder político en el país)

Durante una entrevista con Noticias RCN, Cepeda defendió la necesidad de continuar buscando salidas negociadas al conflicto armado y sostuvo que los procesos de paz hacen parte de una obligación constitucional en Colombia.

“Hay que hacer política de paz y yo la tendré”, afirmó el candidato, quien además señaló que revisará cuidadosamente lo ocurrido en los últimos años con los distintos procesos adelantados por el Estado colombiano.

Lee También

🕊️ “A la gente no la mata la paz”: respondió Iván Cepeda sobre la paz total y los diálogos con el ELN. El candidato defendió las negociaciones como un “deber constitucional” y aseguró que los procesos deben tener “resultados concretos y eficaces”. @JoseMAcevedo pic.twitter.com/atWSymH1ar — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 18, 2026

Qué dijo Cepeda sobre los acuerdos de paz

El candidato también dejó claro que, de ser elegido presidente, impulsará la implementación del acuerdo firmado en 2016 y buscará que los diálogos con grupos armados tengan resultados reales.

“Con el Eln tenemos ya 30 años de diálogos […] considero que ya es un momento necesario que esos diálogos terminen en acuerdos, no se trata de seguir otros cuatro años más en diálogos eternos”, expresó.

Cepeda aseguró que ha participado durante décadas en distintos escenarios relacionados con las conversaciones de paz con esa guerrilla y defendió que los futuros acercamientos deben ser “eficaces” y adelantar avances concretos para el país.

Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión en materia de seguridad y orden público, mientras el debate presidencial empieza a girar con fuerza alrededor de temas como la paz total, la violencia armada y el futuro de las negociaciones con grupos ilegales.

* Pulzo.com se escribe con Z