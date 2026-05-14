Al finalizar el conversatorio de salud, el vocero de pacientes de Colombia, Denis Silva, lanzó una fuerte crítica a los candidatos que se ausentaron del evento para escuchar las preocupaciones del sector de cara al nuevo Gobierno.

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Al entregar el consenso a los candidatos que sí participaron del conversatorio, Silva también hizo énfasis en las recomendaciones y solicitudes para mitigar la crisis actual de la salud.

Según dijo, actualmente hay cerca de siete millones de pacientes con enfermedades y cargas médicas que enfrentan dificultades para acceder a tratamientos, medicamentos y atención oportuna.

“Les quiero hacer tres invitaciones. La primera, parar la crisis humanitaria, que cobra vidas. Son siete millones de hombres y mujeres con carga de enfermedad; algunos murieron por abandono estatal”, afirmó el líder de pacientes ante los asistentes al evento.

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Sin embargo, el momento más contundente de su discurso llegó cuando se refirió directamente a los aspirantes presidenciales que no participaron en el conversatorio organizado por Pulzo. Silva aseguró que la ausencia de algunos candidatos demuestra falta de interés frente a uno de los temas más sensibles para los colombianos.

“Si un candidato no escucha al sector salud, va a ser un presidente que contará más muertos”, sentenció.

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El representante también pidió discutir con responsabilidad el financiamiento del sistema y definir qué modelo de salud puede sostener el país. “Es responsabilidad, auditoría y definición de cuál es el sistema de salud que necesitamos y podemos pagar”, expresó.

Finalmente, Silva insistió en que cualquier reforma o decisión sobre el sistema debe tener como eje principal a los pacientes. “Si un sistema de salud no está centrado en la persona, no deberíamos tener un sistema de salud”, concluyó.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.