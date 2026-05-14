Poco antes de la jornada del conversatorio entre candidatos a la presidencia de Colombia sobre la salud, una de las aspirantes que participa en el encuentro sorprendió con una reacción frente a cámaras de la televisión colombiana.

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Claudia López protagonizó un tenso momento en Noticias Caracol. El incidente ocurrió tras ser cuestionada por la periodista venezolana Andreína Solórzano sobre sus posturas pasadas respecto a la migración.

La comunicadora comparó las críticas de López hacia Donald Trump con sus propias declaraciones cuando fue alcaldesa. Solórzano señaló que ambos discursos sugerían un aumento de criminalidad vinculado a la población extranjera.

“Candidata, usted acaba de criticar a la administración Trump por su trato con los extranjeros, ha dicho que es un gobierno xenófobo. El presidente Trump dice que nuestros países han vaciado sus cárceles en su país y que por eso ha aumentado la criminalidad. Con todo respeto, no es algo muy diferente a lo que usted dijo durante su alcaldía sobre la migración venezolana”, planteó la periodista.

Visiblemente alterada, López interrumpió el interrogatorio exigiendo consideración. La aspirante, que aparece rezagada en las encuestas actuales, calificó la comparación como una mentira absoluta y pidió que se respetara su dignidad.

“Eso es falso, no hagas esa comparación y es mentirosa, perdón te lo digo. Tú me tienes que respetar como yo te respeto a ti y eso que estás diciendo es mentira”, aseguró, evidentemente molesta.

López se negó a que la periodista terminara su intervención. Defendió su gestión en Bogotá y negó rotundamente haber promovido la xenofobia durante su mandato frente a la crisis migratoria venezolana.

“Lo que yo dije no es xenófobo, que lo haya podido decir mejor o no, es otra cosa. Pero que tú me vengas a decir xenófoba en mi cara, no te lo voy a permitir”, afirmó.

La ahora candidata a la presidencia de Colombia afirmó que su administración en la Alcaldía de Bogotá fue premiada como la mejor en atención migrante en América Latina, por lo que desestimó la comparación con Donald Trump debido a las circunstancias actuales en Estados Unidos.

Solórzano intentó recordar que la exalcaldesa debió rectificar sus palabras en el pasado por orden judicial. No obstante, la candidata bloqueó el argumento de forma contundente, evitando profundizar en aquel polémico episodio.

Este fuerte cruce de palabras se volvió viral rápidamente. El enfrentamiento refleja la alta tensión política que vive el país y las dificultades de los candidatos para enfrentar sus antecedentes ante la prensa nacional.

¿Qué dijo Claudia López sobre los venezolanos en Bogotá?

Durante su gestión como alcaldesa de Bogotá, Claudia López emitió declaraciones que provocaron una intensa controversia nacional e internacional. Sus palabras fueron señaladas por diversas organizaciones como promotoras de estigmatización hacia la población migrante.

El episodio más crítico ocurrió en octubre de 2020. Tras un consejo de seguridad, la mandataria afirmó que algunos inmigrantes venezolanos estaban “haciéndonos la vida cuadritos”. Esta frase vinculó directamente la inseguridad con la nacionalidad.

López sostuvo en repetidas ocasiones que, aunque no quería generalizar, existían estructuras criminales de extranjeros operando en la ciudad. Estas afirmaciones provocaron el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos sectores políticos.

En marzo de 2021, la alcaldesa reiteró su postura tras el asesinato de un policía en el norte de Bogotá. Afirmó que primero se debía garantizar la seguridad de los colombianos frente a los delincuentes extranjeros.

Debido a estas declaraciones, la justicia colombiana intervino. Un fallo de tutela proferido por un juzgado de Bogotá le ordenó rectificar sus palabras. La sentencia determinó que sus discursos vulneraban el derecho a la igualdad.

Claudia López debió retractarse públicamente. Expresó que su intención nunca fue promover la xenofobia, sino señalar hechos delictivos concretos. Sin embargo, el estigma quedó marcado en la percepción de muchos ciudadanos y organizaciones sociales.

Incluso en 2024, estas frases siguen siendo recordadas por sus detractores políticos. Se le critica por usar el fenómeno migratorio como una explicación ante el aumento de las cifras de criminalidad en la capital del país.

Diversos organismos internacionales, incluyendo la ONU, manifestaron su preocupación. Señalaron que los líderes públicos tienen la responsabilidad de evitar lenguajes que puedan incitar al odio o a la discriminación contra poblaciones vulnerables y desplazadas.

Hoy, en el contexto electoral de 2026, su historial sobre migración es un tema recurrente. La exalcaldesa intenta defender su coherencia frente a periodistas, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas por los medios de comunicación.

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