En medio del conversatorio ‘La salud, una causa que nos une’, organizado alrededor de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano, una de las imágenes que más llamó la atención no vino de las intervenciones de los candidatos presentes, sino de una silla vacía.

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(Vea también: Retador gesto que Claudia López le mandó a De la Espriella por faltar a conversatorio de Pulzo)

El espacio, que reunió a varios aspirantes presidenciales para hablar sobre el futuro del sistema de salud, tuvo una ausencia que no pasó desapercibida: la del senador Iván Cepeda, quien no asistió al encuentro pese a haber sido invitado por los organizadores, entre ellos Pulzo.

Para representar esa ausencia, en el escenario fue ubicado una silueta con la imagen del congresista, situación que rápidamente despertó comentarios entre asistentes y usuarios que seguían la transmisión.

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Justamente la puede ver aquí:

Silueta de Iván Cepeda llamó la atención durante conversatorio de salud

El conversatorio buscaba reunir distintas voces políticas alrededor de uno de los temas que más preocupa actualmente a los colombianos: la crisis del sistema de salud, marcada por retrasos en medicamentos, dificultades de atención y presiones financieras sobre EPS, clínicas y hospitales.

En el encuentro participaron figuras como Claudia López, Roy Barreras y Sergio Fajardo, quienes respondieron preguntas de pacientes, expertos y actores del sector.

Sin embargo, la imagen que representó a Cepeda terminó robándose parte de la atención durante varios momentos del evento, precisamente porque simbolizaba la ausencia de uno de los sectores políticos invitados a debatir sobre la salud en Colombia.

Iván Cepeda sigue sin asistir a encuentros con candidatos presidenciales

La ausencia de Iván Cepeda también reavivó comentarios sobre su poca participación en espacios públicos de discusión con otros aspirantes y sectores políticos.

Desde Pulzo se le había extendido la invitación para participar en este conversatorio, pensado como uno de los primeros grandes encuentros de campaña centrados exclusivamente en la salud. No obstante, el senador nuevamente no acudió al llamado.

El hecho se suma a otros escenarios recientes en los que Cepeda tampoco ha estado presente, pese a tratarse de discusiones relacionadas con temas prioritarios para el país.

Mientras tanto, el conversatorio avanzó con las intervenciones de los demás candidatos y con la presentación de propuestas alrededor de medicamentos, financiación del sistema, atención a pacientes y sostenibilidad de la salud en Colombia.

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