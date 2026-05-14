Representantes del sector médico presentaron un documento con propuestas urgentes para enfrentar la crisis del sistema de salud en Colombia. La entrega se hizo durante el debate de candidatos presidenciales entre Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras.

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La vocera del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, Clemencia Mayorga, explicó que el “consenso en salud” reúne propuestas construidas por expertos para atender problemas estructurales del sistema, especialmente en lo relacionado con el talento humano.

Mayorga aseguró que una de las prioridades debe ser el pago inmediato a médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud que actualmente siguen sin recibir salarios. “Hoy tenemos médicos y enfermeras sin pago. Me da un poco de vergüenza decir que hay que pedirles que hay que pagarle a la gente, que parecería evidente”, afirmó durante su intervención.

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La representante del gremio también pidió que dentro de los planes de pago de deudas del sistema exista un rubro exclusivo destinado a mantener al día los pagos del talento humano en salud. Según explicó, esto es fundamental para evitar que continúe el deterioro de las condiciones laborales en hospitales y clínicas del país.

Además de las medidas urgentes, el documento plantea estrategias de mediano y largo plazo. Entre ellas, la creación de un plan de formalización laboral y una política de formación del talento humano en salud con proyección a 30 y 40 años, ajustada a las necesidades epidemiológicas y demográficas de Colombia.

Mayorga recordó que durante la pandemia el personal médico sostuvo el funcionamiento del sistema y aseguró que actualmente ocurre algo similar en medio de la crisis que enfrenta el sector. “Así como en la pandemia ese talento humano en salud fue el que sostuvo el sistema, hoy también lo está haciendo en esta crisis humanitaria”, concluyó.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.