El conversatorio de Pulzo de este jueves 14 de mayo tuvo respuestas contundentes por parte de los candidatos, pero también estuvo marcado por tres grandes ausencias: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

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Los tres estaban invitados, pero por diversos motivos no asistieron, lo que marcó el panel, precisamente porque son los más opcionados para llegar a la Casa de Nariño. Quienes estuvieron presentes fueron Claudia López, Roy Barreras y Sergio Fajardo.

Sobre el final del conversatorio sobre los retos del sistema de salud en el país, se dio a conocer la razón por la que Cepeda se ausentó del encuentro.

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¿Por qué Iván Cepeda no fue al panel sobre el sistema de salud de Pulzo?

A través de un comunicado, el equipo del candidato del Pacto Histórico dio a conocer que el senador estaba en el sur de Colombia. Allí, estaba en medio de un compromiso de su agenda de campaña, por lo que no pudo ir al conversatorio.

Por su parte, su fórmula Aída Quilcué, estuvo en Chía, Cundinamarca. Pese a que el municipio es aledaño a Bogotá, faltó a un debate de los candidatos a la Vicepresidencia.

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Abelardo de la Espriella también se ausentó por una razón similar a la de Cepeda, aunque su excusa se conoció desde el principio del panel. Paloma Valencia se había comprometido inicialmente a asistir. Sin embargo, aseguró que su vuelo de regreso a la capital se retrasó por condiciones climáticas, lo que impidió su participación. No obstante, envió un video sobre sus posturas para solucionar la crisis en el sistema de salud.

Lo cierto es que las sillas donde debían ubicarse los tres ausentes quedaron con una silueta con sus respectivos nombres y contexturas, lo que dejó una imagen muy diciente a lo largo de la charla.

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