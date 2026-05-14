A menos de tres semanas de la primera vuelta presidencial, una grave denuncia sobre presuntas presiones armadas para influir en las elecciones encendió las alarmas en varias zonas del país. Un audio revelado por Noticias RCN muestra a un integrante de las disidencias de las Farc celebrando la posibilidad de que gane el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, mientras se evidencian amenazas y extorsiones contra comunidades campesinas.

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La grabación, revelada por Noticias RCN, sería atribuida a alias ‘Rogelio Benavides’, integrante del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura armada que opera bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’, uno de los grupos armados que ha estado en diálogos de paz con el actual Gobierno. En el registro se escucha al guerrillero afirmar: “Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí sí los vamos a apretar cuatro años nosotros”.

El contenido del audio se conoce en medio de crecientes denuncias sobre constreñimiento electoral en zonas rurales de Guaviare, Meta y Caquetá, donde las disidencias mantienen fuerte presencia armada y control territorial.

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Según informes de inteligencia citados en la denuncia, los hombres de ‘Calarcá’ estarían ejerciendo presión directa sobre campesinos mediante amenazas, cobros ilegales y mecanismos de vigilancia para incidir en el comportamiento electoral.

¿Cómo amenazan a campesinos?

Uno de los mecanismos denunciados es la llamada “carnetización”, una modalidad de extorsión mediante la cual los habitantes deben pagar entre 150.000 y 200.000 pesos para recibir un documento que supuestamente certifica la propiedad de sus tierras.

De acuerdo con el audio y testimonios recogidos, quienes se niegan a pagar enfrentan advertencias directas de expulsión del territorio. “¿Usted qué prefiere: perder su pedazo de tierra por no pagar un carnet? Uno que tiene el fusil lo doblega”, se escucha decir al cabecilla en la grabación.

El informe de inteligencia señala que las órdenes estarían siendo impartidas desde Puerto Cachicamo, zona estratégica para corredores de movilidad vinculados a economías ilícitas, desde donde se coordinaría el control social y político en la región.

Alias ‘Rogelio Benavides’ también ha sido señalado como jefe de alias Caicedo, presunto responsable del ataque con explosivos que dejó cuatro militares muertos en San José del Guaviare, hecho atribuido a esa misma estructura armada.

Reacciones políticas y alerta electoral

La revelación provocó reacciones inmediatas en el escenario político. Congresistas del Centro Democrático, entre ellos Daniel Briceño y Andrés Forero, difundieron el audio y advirtieron sobre la falta de garantías electorales.

“Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años nosotros” Alias Rogelio Benavides, miembro de la disidencia de alias Calarcá mientras extorsiona campesinos en el Guaviare pic.twitter.com/OohwtTNgTX — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) May 14, 2026

Forero aseguró que situaciones como esta demuestran que existen riesgos reales para la transparencia de los comicios.

Las candidatas presidenciales Paloma Valencia y Claudia López también habían advertido previamente sobre presiones armadas en distintos territorios. López afirmó conocer denuncias relacionadas con intimidaciones para orientar el voto hacia un candidato específico, aunque sin mencionar nombres en ese momento.

Por su parte, el diputado vallecaucano Rafael Rodríguez denunció restricciones para realizar campañas políticas en municipios como Dagua y Jamundí, donde grupos armados estarían limitando actividades proselitistas.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo mantiene alertas tempranas por riesgos de violencia y desinformación electoral en decenas de municipios considerados críticos.

Proceso judicial contra ‘Calarcá’

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación intenta avanzar en la judicialización de alias Calarcá Córdoba, máximo jefe de esta disidencia. Una audiencia prevista ante un juez de Villavicencio tuvo que ser aplazada tras la ausencia del señalado y su defensa.

El ente acusador busca imputarle delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado y homicidio en persona protegida.

La aparición del audio incrementa la preocupación sobre la influencia de grupos armados ilegales en la contienda presidencial, justo cuando el país entra en la recta final hacia unas elecciones marcadas por alertas de seguridad y denuncias de presión sobre los votantes en regiones apartadas.

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