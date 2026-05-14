La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López lanzó fuertes críticas al manejo que el Gobierno le ha dado al sistema de salud colombiano y aseguró que la crisis actual demostró que acabar con las EPS privadas no solucionó los problemas del sector.

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Durante el conversatorio ‘La salud, una causa que nos une’, López aseguró que con ella Colombia volvería a tener un sistema mixto y cuestionó directamente la tesis de que debilitando a las EPS privadas mejoraría la atención de los pacientes.

Sus declaraciones se dieron en medio del conversatorio sobre el futuro de la salud en Colombia, marcado por retrasos en medicamentos, dificultades en atención médica y problemas financieros que afectan a clínicas, hospitales y aseguradores.

Vea el conversatorio aquí:

Claudia López defendió sistema mixto de salud en Colombia

Durante su intervención, Claudia López insistió en que el conversatorio no debe centrarse únicamente en si el sistema es público o privado, sino en cómo garantizar cobertura y equidad para los pacientes.

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Según explicó, su propuesta contempla un modelo mixto de aseguramiento, aunque con límites claros frente al lucro dentro del sector salud, para ella la salud no puede ser un negocio.

“Yo creo que debe ser un sistema mixto, de aseguramiento, con una póliza que cubra, pero también creo que debe ser un sistema sin ánimo de lucro”, señaló.

Incluso, dejó una de las frases más comentadas del encuentro al referirse a las ganancias económicas dentro del sistema:

“El que en Colombia quiera hacer billete, hermano, que lo haga vendiendo aviones, flores, tinto… No con la salud de los colombianos”.

Claudia López propuso regionalizar el sistema de salud

Además de defender un sistema mixto, la candidata también planteó la necesidad de regionalizar la prestación de servicios para reducir desigualdades entre ciudades y zonas apartadas del país.

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En ese sentido, explicó que las entidades que operen en grandes centros urbanos también deberían asumir responsabilidades en regiones rurales y dispersas.

“El que quiera tener beneficiarios en las zonas urbanas […] tienen que hacerse cargo también de los colombianos en las zonas rurales más dispersas”, dijo.

López agregó que las tarifas y costos del sistema deberían adaptarse a las condiciones de cada región y tipo de paciente, buscando un modelo más equitativo y sostenible.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.