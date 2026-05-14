La candidata presidencial Claudia López volvió a criticar al Gobierno al referirse directamente a Juliana Guerrero en medio de un discurso sobre la crisis que atraviesan varios ministerios, puntualmente, el de la salud.
Durante una intervención en el conversatorio de Pulzo, López cuestionó los nombramientos dentro del Ejecutivo y aseguró que el país no necesita personas cercanas al poder ocupando altos cargos sin méritos suficientes.
“No necesitamos Julianas que compran títulos, que los falsean y están de viceministras por ser amigas del presidente”, afirmó la exalcaldesa de Bogotá frente a decenas de asistentes.
“Lo definitivo es estar bien rodeado, de gente técnica, preparada, de gente que llega a los cargos por mérito. Así no se puede manjar el Gobierno y mucho menos una entidad que tiene que certificar procedimientos técnicos y ciéntificos”, agregó López, refiriéndose a lo que requiere el ministerio de Salud, a propósito del conversatorio.
A lo dicho por López se sumó Roy Barreras, quien también lanzó un vainazo similar, pero directamente a Daniel Quintero, nuevo superintendente de Salud. Al respecto, el aspirante también fue crítico en que cargos de alto nivel sean ocupados por personas que no tienen mayor experiencia y conocimiento en lo que son nombrados.
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