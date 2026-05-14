La candidata presidencial Claudia López volvió a criticar al Gobierno al referirse directamente a Juliana Guerrero en medio de un discurso sobre la crisis que atraviesan varios ministerios, puntualmente, el de la salud.

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Durante una intervención en el conversatorio de Pulzo, López cuestionó los nombramientos dentro del Ejecutivo y aseguró que el país no necesita personas cercanas al poder ocupando altos cargos sin méritos suficientes.

“No necesitamos Julianas que compran títulos, que los falsean y están de viceministras por ser amigas del presidente”, afirmó la exalcaldesa de Bogotá frente a decenas de asistentes.

“Lo definitivo es estar bien rodeado, de gente técnica, preparada, de gente que llega a los cargos por mérito. Así no se puede manjar el Gobierno y mucho menos una entidad que tiene que certificar procedimientos técnicos y ciéntificos”, agregó López, refiriéndose a lo que requiere el ministerio de Salud, a propósito del conversatorio.

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A lo dicho por López se sumó Roy Barreras, quien también lanzó un vainazo similar, pero directamente a Daniel Quintero, nuevo superintendente de Salud. Al respecto, el aspirante también fue crítico en que cargos de alto nivel sean ocupados por personas que no tienen mayor experiencia y conocimiento en lo que son nombrados.

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