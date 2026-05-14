Durante el conversatorio sobre salud de Pulzo, Sergio Fajardo volvió a lanzar críticas contra Abelardo de la Espriella y esta vez no solo lo trató de “fantoche”, como en ocasiones pasadas, sino que de frente, confesó que espera que no llegue nunca a la presidencia.

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El detonante fue la pregunta de la periodista, Paula Bolívar, sobre si los candidatos estarían dispuestos a ceder sus planes de Gobierno a alguno de los otros candidatos que lleguen a posesionarse en la presidencia.

Al ser el turno de Fajardo, empezó por referirse a Iván Cepeda. “Iván no lo va a utilizar porque él está siguiendo el libreto de la destrucción del Gobierno actual, que es el Gobierno que pretende continuar con su forma de enfrentar el tema de la salud y varios temas. Entonces por más que esté disponible, no lo va a utilizar”, aseguró.

En cuando a De la Espriella, la respuesta fue distinta y cargada de disgusto. “El señor Abelardo viene del mundo de la oscuridad, fantoche, patán, un atarbán que no tiene ni la más mínima idea. Espero que nunca en la vida ese señor esté gobernando este país”, afirmó.

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Finalmente, el candidato aseguró que su plan de Gobierno ya es de la ciudadanía y que está disponible a través de su sitio web. “ El punto no es si lo entrego o no lo entrego, yo ya se lo entregué a Colombia”, afirmó Fajardo.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.