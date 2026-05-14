La decisión del Consejo de Estado del freno temporal del traslado de recursos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones desembocó en una nueva controversia entre dos referentes del país.

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El cruce de mensajes entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella se presentó a través de las cuentas de X (antes conocido como Twitter) de ambos y comenzó, de hecho, por la publicación de otro miembro del Gobierno.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, mostró unas imágenes con el documento de la demanda, con lo que aprovechó para enviarle una pulla a uno de los detractores del movimiento.

“¡Ahí está pintado el tigre! El candidato presidencial Abelardo De La Espriella es uno de los demandantes del decreto 415 del 2026 y uno de los que solicitó su suspensión. Como toda la derecha política, se revela como lo que es: un enemigo de los derechos de los trabajadores”, indicó el funcionario.

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¡Ahí está pintado el tigre! El candidato presidencial Abelardo De La Espriella es uno de los demandantes del decreto 415 del 2026 y uno de los que solicitó su suspensión. Como toda la derecha política, se revela como lo que es: un enemigo de los derechos de los trabajadores y… pic.twitter.com/Uq7Jh6ZICa — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) May 13, 2026

El presidente de Colombia replicó ese mensaje el pasado miércoles 13 de mayo de 2026 para enviarle una solicitud tajante al mencionado aspirante y a Paloma Valencia frente a ese tema.

“Le solicito al señor de la Espriella y a la señora Valencia retirar sus demandas sobre el sistema pensional porque lo único que han logrado es una transferencia ilegal de recursos de los ahorradores/trabajadores hacia los dueños de las administradoras de fondos privados de pensión, que son los dueños de los bancos más grandes del país”, escribió.

Lo cierto es que el tema acabó en un nuevo agarrón por la respuesta del representante de Firmes por la patria, que le contestó con dureza al mandatario colombiano ante esa petición.

“Petro, tú y tu ministro impresentable se quieren robar otros 25 billones del ahorro pensional para destinarlo a tus deseos de perpetuidad en el poder. Deja de llorar que la justicia, la institucionalidad, el Consejo de Estado, la Constitución y la ley son las armas con las que los ciudadanos podemos atajar a atarbanes dictatoriales como tú. Al menos, ese torcido lo estamos frenando y obvio, no voy a renunciar a defender la plata del pueblo que ustedes se están robando”, aseguró.

Esto pone sobre la mesa un nuevo capítulo frente a uno de los temas que más controversia ha provocado en el panorama político nacional, apenas a algunas semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, el próximo 31 de mayo en la primera vuelta.

Estos fueron los mensajes de ambos, De la Espriella y Petro:

Petro, tú y tu ministro impresentable se quieren robar otros 25 billones del ahorro pensional para destinarlo a tus deseos de perpetuidad en el poder. Deja de llorar que la justicia, la institucionalidad, el Consejo de Estado, la Constitución y la ley son las armas con las que… https://t.co/OhTid9p4wA — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 14, 2026

¿Qué pasó con el traslado de pensiones en Colombia?

El sistema de pensiones colombiano atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años, con una reforma suspendida, un decreto polémico y una fecha límite que se acerca rápidamente.

La Corte Constitucional suspendió la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, la cual estaba prevista para el 1 de julio de 2025. El Sistema General de Pensiones sigue rigiéndose por las reglas de la Ley 100 de 1993 hasta que se decida definitivamente sobre la constitucionalidad de la reforma.

La Corte dejó activos dos artículos: el 12, que habilitó la creación de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual, y el 76, que regula la ventana de traslado entre regímenes pensionales.

El Ministerio de Trabajo confirmó que la fecha límite para solicitar el traslado entre regímenes pensionales es el 16 de julio de 2026. Aplica a mujeres con 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas, a quienes les falten menos de 10 años para la edad de pensión.

Mediante el Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, el Gobierno ordenó a los fondos privados trasladar a Colpensiones los recursos de cerca de 120.000 afiliados que cambiaron de régimen. Los ministerios de Hacienda y Trabajo calcularon que esos recursos ascienden a unos 25 billones de pesos.

El Consejo de Estado suspendió el decreto del Gobierno en dos tiempos, lo que desató la ira del presidente Petro y su equipo ministerial. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el Gobierno estudiaría todas las medidas legales disponibles.

En 2025 se realizaron 150.000 traslados de fondos privados a Colpensiones, pero son más de 17 millones de afiliados a entidades privadas los que potencialmente podrían solicitarlo.

La reforma acumula 85 demandas en total. La votación en la Corte quedó en empate 4-4, y se designó al conjuez Carlos Pablo Márquez para desempatar, pero el fallo definitivo sigue sin conocerse.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.