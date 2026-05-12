La disputa por los recursos pensionales en Colombia sumó un nuevo y explosivo capítulo. En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, salió al paso de las acusaciones del Gobierno Nacional y defendió la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de billonarios recursos hacia Colpensiones.

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Velasco fue contundente al señalar que el interés del gobierno de Gustavo Petro por obtener esos 5 billones de pesos no es técnico, sino una medida desesperada para cubrir un “hueco fiscal” que el mismo Ministerio de Hacienda habría provocado. Según el directivo, el Ejecutivo calculó mal el presupuesto pensional de 2026 al proyectar una inflación baja frente a un incremento del salario mínimo muy superior.

“Tienen un hueco creado por ellos mismos de entre 7 y 9 billones de pesos”, advirtió Velasco, sugiriendo que el traslado de recursos es un intento de “disponer de unos dineros que están destinados por ley al ahorro para solucionar un problema fiscal”.

¿Quién se queda con las ganancias?

Frente a los señalamientos del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, sobre un supuesto “secuestro” de los recursos, Velasco aclaró que los fondos privados no lucran con ese capital estancado. “Nosotros no cobramos sobre saldo. El hecho de que nos dejen esos recursos implica costos para los fondos, no ganancias”, explicó, desmintiendo que las AFP tengan un interés económico en retener el dinero de los 120.000 trasladados.

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El presidente de Asofondos recordó que la propia Ley 2381 (Reforma Pensional) establece literalmente que esos recursos deben ahorrarse para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y no para pagar obligaciones inmediatas de corto plazo.

Para Velasco, la transición demográfica es una bomba de tiempo: hoy se requieren siete cotizantes por cada pensionado, pero en 15 años esa cifra caerá a tres. Bajo esa premisa, el directivo hizo un llamado a respetar la seguridad jurídica y a esperar el fallo definitivo de la Corte Constitucional, asegurando que “lo único que nos salvará en el futuro es el ahorro”.

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