La tensión en el Gobierno Nacional por el fallo del Consejo de Estado sobre los 25 billones de pesos de las pensiones se trasladó a los micrófonos de Mañanas Blu. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el periodista Ricardo Ospina protagonizaron un fuerte intercambio de palabras que escaló hasta las ofensas personales.

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La chispa se encendió cuando Ospina cuestionó un comunicado oficial que sugería riesgos en el pago de las mesadas tras la decisión judicial. El ministro Sanguino, visiblemente molesto, intentó desestimar la lectura del periodista: “Usted ya está dando por hecho que vamos a dejar de pagar las pensiones… léalo bien, no lo lea amañadamente”, le espetó el funcionario.

Ante la acusación de no saber interpretar el texto o de hacerlo con mala intención, el periodista de Blu Radio no se quedó callado y le lanzó una respuesta que se volvió tendencia de inmediato: “Sé leer desde los 5 años, ministro”.

Tras el incómodo momento, Sanguino intentó retomar el hilo de la discusión pidiendo “lecturas objetivas”. Según el ministro, el Gobierno no ha decidido dejar de pagar, sino que advierte que la sostenibilidad financiera de Colpensiones está en riesgo si los fondos privados se quedan con esos recursos.

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“Vamos a luchar hasta el último suspiro para que los fondos privados no se queden con la plata de la gente”, sentenció el ministro, haciendo un llamado al Consejo de Estado para que los recursos sean entregados a la entidad pública. El rifirrafe dejó claro que la batalla por el dinero de los pensionados apenas comienza y que los ánimos en el gabinete de Gustavo Petro están al límite.

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