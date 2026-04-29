El ministro del Trabajo fue tajante y resaltó que la propuesta del Gobierno va en serio. La estrategia consistiría en aumentar el salario mínimo, otra vez, en caso de que el Banco de la República suba las tasas de interés en el país.

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“El artículo 53 habla de salario vital y móvil; el presidente lo ha dicho. Claro que tenemos que convocar a la comisión de concertación, como dice la ley, para evitar que los trabajadores pierdan su poder adquisitivo por una decisión del Banco de la República. Pero falta ver si puede sesionar la junta del Banco de la República”, apuntó Sanguino en diálogo con Blu Radio.

Hace unos días, el presidente de Gustavo Petro anunció que podría aumentar el salario mínimo si el Banco de la República decide subir las tasas de interés, lo que ha intensificado la tensión entre el Gobierno y el emisor.

Petro argumenta que el salario debe ser “vital y móvil” y que un incremento ayudaría a contrarrestar los efectos negativos de una política monetaria restrictiva sobre la economía.

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Sin embargo, la mayoría de los directivos del banco central defiende el aumento de tasas como una herramienta necesaria para controlar la inflación, que en 2026 se ubica en 5,56 %.

El debate se da en un contexto marcado por el reciente aumento del salario mínimo en 23 %, el más alto en casi tres décadas, que generó preocupación en gremios empresariales como la ANDI y Fenalco, por su posible impacto en los costos laborales y la inflación.

Además, entidades financieras como Bancolombia proyectan que la inflación se mantendrá por encima de la meta.

Las diferencias entre el Ejecutivo y el banco central se profundizaron tras recientes alzas de tasas hasta 11,25 %, lo que incluso llevó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, a retirarse de una reunión clave.

Por su parte, el gerente del banco, Leonardo Villar, rechazó acusaciones del Gobierno y advirtió que estas afectan el diálogo institucional.

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