El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno podría decretar un nuevo aumento del salario mínimo en Colombia si el Banco de la República continúa elevando las tasas de interés (hoy están sobre el 11 %).

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Durante un Consejo de Ministros, el mandatario criticó duramente la política monetaria del banco central, señalando que el alza en las tasas encarece el crédito, limita el acceso a financiamiento y afecta directamente a los hogares. Cabe recordar que en enero el salario mínimo quedó en 2 millones de pesos, contando con el subsidio de transporte.

En ese contexto, Petro defendió que el salario debe ajustarse para proteger el poder adquisitivo, apoyándose en el principio del “salario vital y móvil”.

Asimismo, Petro también cuestionó la independencia y composición de la junta directiva del banco, sugiriendo que sus decisiones tienen un trasfondo político.

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Además, atribuyó el reciente aumento de la inflación a factores externos y a presuntas prácticas especulativas en el sector energético, mencionando casos como el de Enel.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda advirtió que las altas tasas de interés pueden desacelerar la economía, reducir el crecimiento del PIB, aumentar el desempleo y encarecer la deuda pública.

Según estimaciones oficiales, estas medidas podrían implicar pérdida de empleos y limitar recursos para programas sociales, lo que intensifica el debate entre política monetaria y bienestar económico.

Cuál sería el nuevo salario mínimo en Colombia

Aunque el presidente Petro no dio cifras puntuales, su pelea actual con el Banco de la República nace de un aumento a las tasas de interés que se ubican hoy en el 11 %.

Si se toma como base un salario mínimo de 2’000.000 de pesos (incluyendo el auxilio de transporte) y se le aplica un incremento del 11 % —en línea con el nivel de tasas del Banco de la República—, el aumento final sería de aproximadamente 220.000 pesos.

Esto llevaría el nuevo salario mínimo a unos 2’220.000 pesos mensuales en ese escenario, reflejando un ajuste significativo para compensar el impacto de las tasas altas y la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Un aumento del salario mínimo de ese tamaño debería planificarse cuidadosamente porque tiene efectos en cadena sobre toda la economía: incrementa los costos laborales para las empresas, puede presionar al alza los precios (inflación) y afectar decisiones de contratación, especialmente en sectores con márgenes bajos.

Por eso, instituciones como el Banco de la República suelen advertir que estos ajustes deben ser graduales y coordinados con la política monetaria.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.