El panorama laboral en Colombia para este año ha dado un giro jurídico definitivo. Tras la intervención del Consejo de Estado, se ha confirmado que el salario mínimo para 2026 no sufrirá modificaciones adicionales y se mantendrá bajo los valores dictados por un decreto transitorio, mientras se resuelve el fondo de una batalla legal en los tribunales.

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El salario vital sigue EN FIRME. En Colombia, las conquistas y derechos de las y los trabajadores NO tienen reversa. La decisión del Consejo de Estado conocida hoy no afecta el decreto transitorio que expedimos junto al presidente @petrogustavo el pasado 19 de febrero de 2026. El… https://t.co/4IYU8w8Vvq — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) April 14, 2026

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Debido a la suspensión provisional del decreto original que establecía el aumento, el Gobierno Nacional, por orden del alto tribunal, debió expedir una normativa transitoria. Bajo este marco, los trabajadores colombianos continuarán percibiendo los siguientes valores:

Salario básico: 1’750.905 pesos.

Auxilio de transporte: 249.095 pesos.

Total mensual: 2’000.000 de pesos.

Estos montos son de aplicación obligatoria para todos los contratos laborales ordinarios y funcionan como la base de cálculo para prestaciones sociales, cotizaciones a seguridad social y otros derivados del empleo formal en el país.

¿Por qué intervino el Consejo de Estado?

La decisión del tribunal responde a recursos que alegaron presunta extralimitación y falta de coherencia en el decreto inicial del Gobierno de Gustavo Petro. El pasado 12 de febrero, el órgano consultivo determinó que la suspensión es necesaria para asegurar que el incremento cuente con el aval técnico y respete los lineamientos legales exigidos por la ley.

El Consejo de Estado aclaró que esta medida:

No es un fallo definitivo: tiene carácter temporal y no implica un prejuzgamiento sobre la legalidad total del decreto. No sustituye al Ejecutivo: el tribunal no impone una cifra propia, sino que exige que el Gobierno justifique adecuadamente el incremento bajo parámetros de transparencia.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

El futuro del salario mínimo en Colombia no tiene una fecha de resolución exacta, ya que el trámite incluye varias etapas procesales:

Recurso de súplica: un nuevo magistrado analizará el recurso presentado por el Gobierno contra la suspensión inicial. Su valoración podría confirmar o ajustar la medida vigente.

Revisión técnica: la Sección Segunda del Consejo de Estado evaluará si el decreto transitorio cumple con los requisitos de ley.

Estudio de fondo: finalmente, se analizará la validez del Decreto 1469 de 2025. En esta fase se estudiarán todas las demandas y soportes técnicos, lo que podría derivar en una sentencia definitiva que ratifique o modifique las cifras actuales.

Por ahora, los empleadores y trabajadores deben ceñirse a los 2’000.000 de pesos totales, cifra que permanecerá inamovible hasta que la justicia emita un pronunciamiento final.

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