Mientras que 10 empresas se fueron de Colombia por cambios de reglas de Gustavo Petro, el panorama salarial para los empleados públicos durante 2026 ha tomado un rumbo inesperado, provocando diversas reacciones entre los trabajadores del Estado.

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Luego de intensas jornadas de negociación, el incremento salarial pactado se alejó considerablemente de las expectativas iniciales que sugerían un aumento cercano al 23 % para más de un millón 200 mil trabajadores, según remarcó Red Más.

Esta cifra, que en su momento fue vista como un objetivo ambicioso por parte de las centrales obreras, finalmente no se materializó en el acuerdo definitivo firmado entre el Gobierno Nacional y los representantes de los sindicatos.

La noticia ha caído como un balde de agua fría para miles de funcionarios que esperaban una compensación significativa frente al costo de vida y la inflación acumulada. Según el reporte oficial, el ajuste salarial para el periodo 2026 se estableció bajo parámetros técnicos que buscan mantener el equilibrio fiscal del país: el incremento es del IPC del 2025 más 1,9 % para 2026.

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Aunque los trabajadores buscaban una cifra que recuperara el poder adquisitivo de manera contundente, las limitaciones presupuestarias y las proyecciones económicas del Ministerio de Hacienda obligaron a una concertación mucho más moderada y conservadora de lo previsto.

El acuerdo alcanzado estipula que el incremento para los servidores públicos será del índice de inflación registrado al cierre del año anterior, más un porcentaje adicional que actúa como crecimiento real.

Este esquema es el que tradicionalmente se ha utilizado en el sector público, pero la decepción radica en que se esperaba que para 2026 el componente adicional fuera excepcionalmente alto.

La disparidad entre el anhelado 23 % y la cifra real pactada evidencia las dificultades de negociación en un entorno donde el Estado debe priorizar la sostenibilidad de las finanzas públicas por encima de las presiones sectoriales.

Expertos económicos señalan que un incremento del 23 % habría sido insostenible para el erario, ya que dispararía el gasto público y podría generar presiones inflacionarias adicionales.

No obstante, desde el lado de los trabajadores, se argumenta que el servicio público requiere incentivos salariales que reconozcan la labor administrativa y técnica que sostiene al país.

Red Más recalcó que el descontento se ha manifestado en diferentes círculos sindicales, donde se considera que el “festejo” que se anticipaba se apagó ante la realidad de los números finales presentados en la mesa de concertación.

El impacto de esta decisión no solo se limita al bolsillo de los empleados, sino que también envía un mensaje al mercado laboral general sobre la moderación de los incrementos salariales en el sector oficial.

Para muchos analistas, este ajuste refleja la política de austeridad que el gobierno actual ha intentado implementar en ciertos rubros para cumplir con la regla fiscal. Mientras tanto, las entidades del Estado deberán ajustar sus nóminas y presupuestos internos para cumplir con lo pactado antes de que finalice el primer trimestre del año.

Finalmente, el cierre de esta negociación marca el inicio de una etapa de vigilancia por parte de las centrales obreras, quienes estarán atentas al cumplimiento de otros beneficios no salariales incluidos en el pliego de peticiones.

Aunque el aumento no alcanzó las metas soñadas, el Gobierno insiste en que se trata de un incremento justo que garantiza que los salarios no pierdan valor frente a la inflación de 2026.

La expectativa ahora se centra en cómo este ajuste afectará el consumo interno y la dinámica económica de las familias que dependen directamente del empleo público en las regiones de Colombia.

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