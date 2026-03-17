El panorama económico en Colombia enfrenta una de sus pruebas más duras este 17 de marzo de 2026. Según el análisis de la periodista Paola Ochoa en Blu Radio, una “tormenta de impuestos” y la constante inestabilidad jurídica han provocado una caída del 21 % en la inversión extranjera directa durante el primer bimestre del año, cifra respaldada por el Banco de la República.

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La situación es aún más crítica con la inversión proveniente de Estados Unidos, que se ha desplomado un 38 %. Los factores son múltiples: una carga impositiva que en casos específicos alcanza el 90 %, el alza del 23 % en el salario mínimo y cambios normativos que producen desconfianza en el capital internacional.

A continuación, la lista de empresas y marcas que han decidido cerrar operaciones, desinvertir o abandonar líneas de negocio clave en el país:

1. General Motors (Colmotores)

Tras 70 años de ensamblar vehículos en el país, el gigante automotriz anunció el cierre definitivo de sus operaciones de manufactura en agosto de 2024. La decisión marcó el fin de una era industrial para Bogotá.

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2. Shell

La petrolera anglo-holandesa anunció su salida del negocio de exploración y producción de hidrocarburos tras 85 años en Colombia. La incertidumbre sobre el futuro de los contratos extractivos fue determinante.

3. Grupo Gloria (Negocio Lácteo)

Como informamos recientemente, el holding peruano decidió apagar las máquinas de su planta en Cogua, suspendiendo marcas como Algarra y Lechesan tras acumular pérdidas y preferir el mercado de bebidas.

4. Cemex

La cementera mexicana se encuentra en un proceso de desinversión de ciertas actividades estratégicas en el país, buscando optimizar su portafolio en mercados con mayor estabilidad regulatoria.

5. Forever 21

La marca de fast fashion se suma a la lista de empresas de retail que han cerrado sus tiendas físicas en el país, golpeada por los costos operativos y la fluctuación del consumo.

6. Aeropostale

Siguiendo la tendencia del sector textil y de moda, esta marca estadounidense redujo su presencia o abandonó la operación directa debido a la carga tributaria y los cambios en las reglas de importación.

7. Banana Republic

Otra de las grandes marcas de ropa que ha decidido cerrar sus puertas en los principales centros comerciales de Colombia, reflejando la crisis del sector comercio.

8. Colsubsidio (Supermercados)

Aunque la caja de compensación se mantiene fuerte en otros servicios, el cierre de su cadena de supermercados a finales de 2024 dejó un vacío en el sector retail, argumentando una competencia feroz y márgenes insostenibles.

9. ExxonMobil

Al igual que otras petroleras, ha movido sus fichas para reducir su exposición en el mercado de exploración colombiano, enfocándose en la comercialización y lubricantes tras el giro en la política energética nacional.

10. Equión Energía

Antiguamente conocida como BP, esta empresa también ha avanzado en procesos de liquidación y entrega de activos, cerrando capítulos históricos en la explotación de crudo en el Casanare.

La analista Paola Ochoa señala que la insistencia del Gobierno en radicar nuevas reformas tributarias para cubrir faltantes presupuestales (como los 16 billones de pesos que faltan este año) ha producido un ambiente de “reforma permanente”. A esto se le suma el “impuesto al patrimonio”, que ha dejado a muchos inversores con una rentabilidad casi nula tras el pago de impuestos.

Esta fuga de capitales no solo implica la pérdida de marcas queridas, sino que afecta directamente el empleo formal y la confianza de los consumidores, quienes ven cómo el mapa empresarial del país se reduce mientras la carga fiscal sobre las empresas locales e internacionales sigue en ascenso.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.