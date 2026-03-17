El Grupo Gloria, de origen peruano, anunció la suspensión definitiva de su producción láctea en Colombia tras 14 años de operación, lo que implica el cierre parcial de su planta en Cogua, Cundinamarca.

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Esta decisión marca el fin de la elaboración de productos bajo marcas como Algarra y Lechesan en el país. Sin embargo, otras líneas como los jugos California continuarán produciéndose en la planta de Simijaca, ya que la compañía busca concentrarse en categorías de bebidas con mayores oportunidades de crecimiento y ventajas competitivas.

La empresa explicó que esta reorientación estratégica responde a la necesidad de enfocarse en negocios más rentables y sostenibles en los mercados donde opera.

Aunque la salida del segmento lácteo genera inquietudes, especialmente entre los productores que abastecían la planta, su impacto en el mercado sería limitado, pues representaba cerca del 0,5% de la producción nacional.

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El gremio lechero, liderado por Analac, expresó preocupación por los proveedores afectados, aunque indicó que otras empresas han mostrado disposición para comprar su producción.

Esta decisión se da en un contexto complejo para el sector lácteo colombiano, donde los costos de producción han aumentado significativamente, superando el leve incremento en el precio pagado al productor, lo que ha deteriorado la rentabilidad de la actividad.

Gustavo Petro habló por cierre de planta en Cogua

En su consejo de ministros, el presidente hizo referencia al tema. Aunque era algo muy serio, él decidió hacer un chiste sobre Cogua y cómo iba allá cuando era joven por cuenta de una novia.

“[La planta de] Algarra en Cogua. Jaja, de chiquito yo iba todos los fines de semana porque tenía una novia en Cogua”, señaló Petro.

Posteriormente sí hizo una alusión seria al respecto. “Bueno, ellos se van, cierre parcial dicen. Pero, ¿dónde está la primera cooperativa de leche en polvo de los campesinos productores de leche, que hemos pedido desde el principio del Gobierno que se haga?”, sentenció el mandatario.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.