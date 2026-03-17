Detrás del sorpresivo cierre de la operación láctea del Grupo Gloria en Colombia, hay una realidad financiera que la compañía no pudo sostener más. A pesar de ser un gigante regional, la división colombiana no registraba ganancias desde el año 2016. Este martes 17 de marzo de 2026, se conocieron los detalles de las pérdidas acumuladas que llevaron a la suspensión de marcas tan tradicionales como Algarra y Lechesan.

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Según reportes de la Superintendencia de Sociedades, la caída libre comenzó en 2017. Para 2019, el hueco financiero ya alcanzaba los 45.424 millones de pesos, y aunque la empresa reportó ingresos operacionales robustos por más de 410.000 millones de pesos en 2024, las pérdidas ese año superaron los 42.000 millones de pesos.

La compañía explicó que esta “tijera” a su portafolio es parte de una revisión estratégica. En lugar de seguir intentando sanear un negocio que le generaba saldos en rojo, Gloria Foods decidió concentrar sus esfuerzos en el segmento de bebidas (Jugos California), donde identifica “mayores ventajas competitivas”.

Esta movida no es aislada: mientras cierra en Colombia, el grupo refuerza su presencia en Argentina, apostando por mercados donde el margen de crecimiento sostenible es más claro. Sin embargo, la empresa dejó una pequeña puerta abierta al mencionar que Algarra sigue siendo un activo importante y que “evaluarán alternativas” para su gestión futura, lo que abre la posibilidad de una venta de la marca a otro competidor.

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La planta de Cogua, Cundinamarca, procesaba diariamente cerca de 130.000 litros de leche, un volumen que para cualquier ciudadano suena masivo, pero que en las cuentas del gremio tiene un matiz distinto.

Analac (Asociación Nacional de Productores de Leche) envió un mensaje de calma para evitar especulaciones que afecten el precio al productor:

Producción nacional: Colombia produce unos 23 millones de litros diarios.

Peso de la planta: Lo que se procesaba en Cogua representa apenas el 0,56% del total nacional.

Capacidad de absorción: El gremio asegura que otras industrias lácteas en la región tienen la capacidad instalada para absorber gradualmente este volumen de leche cruda.

Corina Zambrano, presidenta de Analac, fue enfática en pedir que no se utilice este cierre como una excusa para presionar a la baja los precios de negociación con los campesinos. “El cierre de la planta no debería producir distorsiones estructurales en el mercado”, señaló, desestimando las versiones alarmistas que sugerían un colapso en la compra de leche en el centro del país.

Por ahora, los consumidores verán cómo estas dos marcas icónicas comienzan a raleatarse en las góndolas mientras el Grupo Gloria termina de apagar sus calderas lácteas para encender con más fuerza las de su línea de jugos.

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