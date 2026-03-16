El mercado de alimentos en Colombia recibe un fuerte impacto este viernes 13 de marzo de 2026. Gloria Foods, la división de alimentos del gigante peruano Grupo Gloria, anunció oficialmente la suspensión de sus operaciones en la categoría láctea en el país, una decisión que incluye el cierre parcial de su importante planta ubicada en Cogua, Cundinamarca, según informó el medio peruano Gestión.

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La noticia toma por sorpresa al sector industrial, especialmente por el peso que la marca representaba en la cadena de suministro de leche y derivados. Según informó el holding, la determinación no implica una salida total del territorio colombiano, sino una reestructuración profunda de sus activos y objetivos, como indicó el citado medio.

De acuerdo con el comunicado emitido por la firma, la operación en Colombia se concentrará de ahora en adelante exclusivamente en la categoría de bebidas. La empresa identificó en este segmento mejores oportunidades para optimizar su presencia y consolidar su plataforma de alimentos a nivel regional.

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Esta “tijera” a la línea de lácteos responde a un proceso regular de revisión estratégica del portafolio. Gloria Foods concluyó que debe orientar sus esfuerzos hacia los negocios donde reconoce “mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible”, dejando de lado la producción de leche en el país para priorizar otros mercados y productos.

Llama la atención que este repliegue en Colombia ocurre apenas un mes después de que el Grupo Gloria sacudiera el mercado sudamericano con una millonaria inversión. Hace solo unas semanas, la firma anunció la adquisición del 80% de Molfino Hermanos (Saputo Argentina) por una cifra cercana a los US$ 500 millones.

Mientras en Argentina el grupo fortalece su músculo lácteo para potenciar la exportación de derivados de la leche, en Colombia la planta de Cogua apaga sus máquinas para este sector específico. De concretarse la transacción en el sur del continente, Gloria Foods se convertirá en uno de los actores más poderosos de la industria láctea argentina, contrastando con el cierre que hoy se vive en suelo cundinamarqués.

“Gloria Foods reafirma su compromiso con la generación de valor y el desarrollo de los mercados donde tiene presencia”, señaló la compañía para dar un parte de tranquilidad sobre su permanencia en el segmento de bebidas, aunque el cierre de la planta de lácteos deja un vacío importante en el agro colombiano.

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