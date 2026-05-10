El Invima emitió una nueva alerta sanitaria que pone en el ojo del huracán a un producto de consumo masivo. Se trata del agua potable tratada de la marca Purifresk, cuya comercialización ha sido declarada como fraudulenta en todo el territorio nacional, lo que genera una preocupación inmediata sobre las condiciones en las que está llegando a los hogares colombianos.

Sigue a PULZO en Discover

Según la entidad, el hallazgo principal es que esta agua se está distribuyendo con el registro sanitario RSAYC19I4206, el cual ya se encuentra vencido. Al no contar con este documento vigente, el Invima advierte que no existe garantía alguna de que el producto cumpla con los estándares de calidad y seguridad exigidos por la ley.

La preocupación del instituto radica en que, al no tener vigilancia sanitaria activa, se desconocen por completo las condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución de Purifresk. En términos claros: nadie puede asegurar que el agua que está dentro de esas botellas sea apta para el consumo humano en este momento.

“El producto puede representar un riesgo para la salud de quienes lo consuman”, señaló la autoridad sanitaria, recordando que el registro no es un simple trámite, sino la certificación de que el agua pasó por los controles de laboratorio correspondientes.

Lee También

El Invima fue enfático en sus recomendaciones para los ciudadanos:

Abstenerse de comprarla: No adquiera esta marca en tiendas, supermercados o ventas ambulantes.

Suspender el consumo: Si ya tiene el producto en su casa, no lo tome y deséchelo de inmediato.

Denunciar: Informe a las autoridades sanitarias si ve que en su barrio o establecimiento cercano la siguen vendiendo.

Quienes sigan distribuyendo esta agua se exponen a fuertes sanciones y medidas de seguridad por parte de las autoridades competentes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.