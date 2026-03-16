El mercado de la canasta básica en Colombia sufre un remezón sin precedentes este lunes 16 de marzo de 2026. Tras la confirmación del cierre de la planta de Gloria Foods en Cogua, Cundinamarca, la gran pregunta que se hacen miles de hogares es el futuro de marcas con décadas de tradición como Algarra y Lechesán, así como de los productos de marca blanca que inundan las góndolas del país.

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La decisión, tomada en una asamblea extraordinaria el pasado 9 de marzo —apenas un día después de las elecciones legislativas—, implica que el grupo peruano apaga definitivamente sus máquinas de procesamiento lácteo en suelo colombiano para transformarse en Alimentos Gcol S.A.S., una entidad que solo se dedicará al negocio de bebidas (Jugos California).

Con el cierre parcial de la planta de Cogua y la suspensión de “otras actividades vinculadas”, la producción de leche líquida, yogures y cremas bajo los sellos de Algarra (con fuerte presencia en el centro del país) y Lechesán (líder en Santander) queda en el limbo. Al no contar con un centro de procesamiento propio en Colombia, estas marcas podrían desaparecer de los estantes o, en el mejor de los casos, ser vendidas a otro competidor local que desee explotar el nombre comercial.

Fuentes del sector indican que la empresa notificó formalmente a la Superintendencia de Valores del Perú que cesará toda actividad en esta línea de negocio. Esto significa que el Grupo Gloria no solo deja de comprar leche a los campesinos colombianos, sino que retira su músculo industrial de una categoría donde ya no ve “ventajas competitivas”.

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Uno de los impactos más silenciosos, pero más masivos de esta noticia, es el fin de la maquila. La planta de Cogua era una de las principales encargadas de procesar y empacar yogures, cremas y leches para los “Hard Discount” como Ara.

Con la operación suspendida, estas cadenas de supermercados deberán buscar a contrarreloj nuevos proveedores locales o internacionales para suplir la demanda de sus marcas propias, lo que podría producir desabastecimiento temporal o variaciones en los precios de estos productos esenciales para el bolsillo de los colombianos.

La movida estratégica, que se consolidó este viernes con la notificación a los empleados, dejó a más de 150 personas sin trabajo en la zona de Cogua y Zipaquirá. Mientras el Grupo Gloria se enfoca en fortalecer su reciente adquisición de Saputo en Argentina (por $ 500 millones de dólares), en Colombia el panorama es de desmantelamiento lácteo.

La transición a Alimentos Gcol S.A.S. marca el fin de 14 años de historia del holding peruano en la industria lechera nacional, dejando una profunda preocupación tanto en los trabajadores que hoy protestan en las puertas de la planta, como en los consumidores que ven cómo una de las empresas más “poderosas” del sector se retira del tarjetón de la canasta familiar.