La reestructuración estratégica del Grupo Gloria en Colombia ha pasado de ser un anuncio corporativo a convertirse en una crisis laboral de grandes proporciones. Este viernes 13 de marzo de 2026, tras conocerse la decisión del holding peruano de abandonar por completo el negocio de lácteos en el país, se confirmó que por lo menos 150 trabajadores han sido desvinculados de la planta ubicada en Cogua, Cundinamarca.

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La noticia ha desatado una profunda conmoción en los municipios de Cogua y Zipaquirá, de donde proviene la mayoría de la mano de obra de esta factoría, la cual fue el centro de operaciones de marcas icónicas como Algarra (adquirida en 2004) y Lechesan (comprada en 2014).

Según reportes de Blu Radio, la situación en las inmediaciones de la planta es de alta tensión. Mientras algunos empleados han optado por firmar acuerdos de terminación de contrato, un grupo considerable de trabajadores sindicalizados se ha negado a aceptar las condiciones del retiro y se encuentran apostados en la entrada de las instalaciones haciendo reclamos públicos.

La decisión del Grupo Gloria, que lleva 14 años con presencia directa en el mercado nacional, es radical: se retiran del negocio de la leche para concentrarse exclusivamente en su línea de jugos California. Esto implica no solo el cese de la producción en Cogua, sino también un golpe directo a la economía de Santander, donde Lechesan mantenía una fuerte presencia comercial.

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La crisis no se limita únicamente a los puestos de trabajo directos. La salida del Grupo Gloria del sector lácteo enciende las alarmas entre los campesinos y productores de leche de la región. Al cerrarse uno de los principales centros de acopio y procesamiento, cientos de familias rurales que proveían la materia prima quedan a la deriva, sumándose a la compleja realidad que ya enfrentaba el sector tras una multa que la SIC le hizo a esta empresa por el tema de lactosuero.

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