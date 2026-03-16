El Grupo Gloria es un conglomerado empresarial peruano fundado en 1986 por los hermanos Jorge y Vito Rodríguez Banda, quienes adquirieron la mayoría de las acciones de la empresa Leche Gloria S.A., que en ese momento pertenecía a Nestlé.

Sigue a PULZO en Discover

A partir de esa compra, la compañía pasó a ser de capital 100 % peruano y comenzó un proceso de expansión que la llevó a convertirse en líder del sector lácteo en Perú. Su sede principal se encuentra en Lima y su actividad principal está relacionada con la industria alimentaria, especialmente la producción de lácteos.

La historia de la empresa se remonta a 1941, cuando la compañía estadounidense General Milk Company creó Leche Gloria S.A. en Arequipa. Un año después inició la producción de leche evaporada Gloria.

Con el paso de los años la empresa cambió de propietarios, primero cuando Carnation Company adquirió General Milk Company y luego cuando Nestlé compró Carnation en 1985. Finalmente, en 1986, los hermanos Rodríguez tomaron el control de la compañía y formaron el actual Grupo Gloria.

Lee También

Con el tiempo, el conglomerado diversificó sus negocios hacia sectores como el azúcar, el cemento, el papel, el cartón, el transporte y la energía. Además, expandió sus operaciones a varios países de América Latina, incluyendo Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Puerto Rico y Colombia.

Actualmente, la segunda generación familiar participa en la dirección del grupo, con Claudio Rodríguez como presidente, liderando su expansión regional.

Qué pasará con empresa peruana Gloria en Colombia

La empresa peruana Grupo Gloria anunció la suspensión de su negocio de leche en Colombia y el cierre parcial de la planta que opera en el municipio de Cogua, en el departamento de Cundinamarca.

La decisión fue comunicada por la división de alimentos del conglomerado, que explicó que ahora concentrará sus operaciones en el país en la categoría de bebidas, un segmento en el que considera que existen mayores oportunidades de crecimiento y mejores ventajas competitivas.

Según la compañía, esta reestructuración forma parte de una estrategia empresarial orientada a optimizar su presencia en el mercado colombiano y fortalecer las áreas del negocio que ofrecen un mayor potencial de desarrollo sostenible. El holding señaló que seguirá enfocado en generar valor y en mantener su presencia en los mercados donde actualmente opera.

El conglomerado peruano tiene presencia en varios países de América Latina y maneja diferentes marcas de alimentos y bebidas.

En Colombia, su portafolio incluye productos reconocidos como Algarra, California y Lechesan, que forman parte de su estrategia comercial en el sector de bebidas y lácteos.

La empresa también había sido noticia en el país el año pasado, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a varias compañías del sector lácteo por presuntamente comercializar como leche entera un producto que contenía lactosuero, lo que generó cuestionamientos sobre su etiquetado y composición.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.