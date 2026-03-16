De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Sociedades, durante el último año 368 compañías se fueron a liquidación, lo que representa un incremento cercano al 160 % si se compara con los registros de 2022, explicó La República.

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En 2022, un total de 142 empresas entraron en liquidación. Para 2023 la cifra subió a 235, mientras que en 2024 alcanzó 321 casos. El año pasado el indicador volvió a aumentar hasta llegar a 368 compañías liquidadas.

El impacto no ha sido igual en todo el territorio nacional. Según el informe, el mayor número de liquidaciones se registró en la región Occidente y Pacífico, donde se contabilizaron 101 procesos, lo que representa un aumento del 120 %.

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Ninguna otra región se acerca a ese nivel. En segundo lugar aparece la región Norte con 34 liquidaciones, aunque con una diferencia considerable frente al primer puesto.

En el Caribe se registraron 24 cierres empresariales, con un incremento del 140 % frente al año anterior. La región Sur reportó 19 liquidaciones, aunque en este caso hubo una reducción anual del 50 %.

En los Santanderes y Arauca se contabilizaron 17 procesos, con una caída del 26 %, mientras que en el Eje Cafetero hubo 9 liquidaciones, lo que representó una disminución del 40 %.

Empresario preocupado / Getty

Al analizar los sectores económicos más afectados, el comercio aparece en el primer lugar. Durante el último año se registraron 94 liquidaciones en esta actividad, lo que equivale al 25,5 % del total.

En segundo lugar están los servicios, con 84 casos y una participación del 22,8 %. La industria manufacturera ocupa el tercer puesto con 70 procesos, equivalentes al 19 % del total.

Estos resultados se presentan en medio de un entorno económico complejo, marcado por factores como una inflación superior a la meta del banco central, tasas de interés elevadas y consumidores más cautos al momento de gastar.

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A pesar del aumento en los procesos de liquidación, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, aseguró que el comportamiento sigue dentro de los parámetros normales del sistema empresarial.

“La visión que nosotros tenemos es que el fenómeno sigue dentro de los parámetros normales y estamos llegando a un escenario en el que la curva de crecimiento pospandemia ya ha tocado a su mayor punto. De aquí en adelante, la visión que tenemos es que esas métricas tiendan a estancarse y, si se quiere, disminuir”, explicó el funcionario.

Según Escobar, el panorama empresarial colombiano no vivió el escenario catastrófico que algunos analistas anticipaban durante la pandemia.

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