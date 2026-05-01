El comercio entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años. La decisión del gobierno ecuatoriano de imponer aranceles del 100 % a las importaciones provenientes de Colombia, vigente desde este primero de mayo, marca un nuevo capítulo en una disputa que comenzó en febrero bajo el argumento de reforzar la seguridad en la frontera común.

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La medida, formalizada por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, aplica a la mayoría de mercancías colombianas, con excepciones puntuales en sectores como el energético. En la práctica, esto encarece de forma drástica los productos colombianos en ese mercado, alterando el flujo comercial entre ambos países.

Qué sectores saldrían afectados por los aranceles de Ecuador

A partir de este escenario, el impacto económico es inmediato. Un arancel de este nivel reduce la competitividad de las exportaciones colombianas, lo que puede traducirse en una caída en ventas hacia Ecuador, especialmente en sectores como alimentos, manufacturas y textiles. Para muchas empresas, en particular pymes, este mercado representa una parte relevante de sus ingresos.

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Del lado ecuatoriano, también hay efectos. El encarecimiento de productos importados desde Colombia puede derivar en aumentos de precios o en la necesidad de buscar nuevos proveedores, lo que cambia dinámicas comerciales establecidas durante años.

Además, la medida abre la puerta a una posible escalada. Colombia podría responder con acciones similares o activar mecanismos internacionales, lo que aumentaría la tensión comercial y la incertidumbre en la región.

El impacto también se siente con fuerza en las zonas de frontera, donde el intercambio comercial es vital para la economía local. La restricción puede reducir la actividad económica formal y aumentar riesgos asociados a economías informales.

En este contexto, más allá de lo económico, la decisión está atada a factores políticos y de seguridad, lo que deja abierta la duración de la medida y su posible evolución en el corto plazo.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.