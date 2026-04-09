El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a la decisión de Ecuador de elevar al 100 % los aranceles a productos colombianos.

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A través de su cuenta en X, el mandatario calificó la medida como una “monstruosidad” y advirtió que este tipo de decisiones podrían marcar un punto de quiebre en las relaciones comerciales entre ambos países.

“Esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí”, escribió.

Petro propone salida del Pacto Andino

En su pronunciamiento, Petro fue más allá y planteó un cambio de rumbo en la política comercial del país, sugiriendo abandonar la Comunidad Andina.

Además, indicó que la cancillería debería avanzar en un proceso para que Colombia se convierta en socio pleno del Mercosur.

“La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza”, agregó.

Petro habla de decomisos y cuestiona versión de Ecuador

El jefe de Estado también cuestionó la postura del Gobierno ecuatoriano, asegurando que está “falseando la realidad por órdenes ajenas a su soberanía”.

En ese contexto, Petro mencionó operaciones recientes contra el narcotráfico, en las que —según dijo— hubo cooperación internacional.

De acuerdo con el mandatario, se han decomisado 5,9 toneladas de cocaína en acciones coordinadas entre autoridades de Colombia, Ecuador, España e Inglaterra, en puertos como Manta y Salinas, así como en Marbella y el puerto de Thames, en Reino Unido.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.