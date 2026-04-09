El Gobierno de Ecuador anunció un nuevo incremento en los aranceles a productos provenientes de Colombia, elevándolos al 100 %, en una decisión que intensifica la tensión comercial entre ambas naciones.

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(Vea también: Se agrava crisis con Ecuador: llaman a consultas a embajador por declaraciones de Petro)

La medida fue confirmada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que se detalló que entrará en vigor a partir del próximo primero de mayo.

Este aumento representa un nuevo capítulo en la llamada “guerra económica” entre los dos países, que ha venido escalando en los últimos meses con decisiones recíprocas.

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Gobierno de Noboa justifica decisión por seguridad fronteriza

Según explicó la administración del presidente Daniel Noboa, el incremento responde a la falta de avances por parte de Colombia en materia de seguridad en la frontera común.

De acuerdo con el comunicado oficial, la denominada “tasa de seguridad” se eleva luego de que no se evidenciaran “medidas concretas y efectivas” para combatir problemáticas como el narcotráfico y el crimen organizado.

Este argumento ha sido central en la postura del Gobierno ecuatoriano, que busca presionar a Colombia para reforzar los controles en la zona limítrofe.

Escalada comercial viene desde inicios de 2026

La decisión no es aislada. A comienzos de 2026, Ecuador ya había impuesto un arancel del 30 % a los productos colombianos, el cual posteriormente terminó situándose en el 50 % tras medidas recíprocas adoptadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

El pasado 4 de abril también se conoció que Ecuador alcanzó un superávit comercial de 62 millones de dólares frente a Colombia, en parte impulsado por estas restricciones.

Con el nuevo incremento al 100 %, el panorama comercial entre ambos países se torna aún más complejo, a la espera de posibles reacciones desde Bogotá y de eventuales negociaciones que permitan desescalar la tensión.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.