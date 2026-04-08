Estados Unidos evalúa bloquear la entrada de viajeros internacionales en aeropuertos ubicados en ciudades consideradas “santuario”, una medida que podría golpear directamente a destinos clave como Nueva York y Los Ángeles. Estas ciudades, además, están en la lista de sedes del Mundial de 2026, lo que aumenta la preocupación por sus efectos.

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El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que no tiene sentido permitir el ingreso de viajeros internacionales en lugares donde, según su visión, no se cumple la ley migratoria. El funcionario también cuestionó la legalidad de las llamadas ciudades santuario, en línea con la política de mano dura impulsada por la administración de Donald Trump.

Esta estrategia forma parte de una presión directa del Gobierno hacia las ciudades que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales. En esa lista aparecen grandes centros urbanos como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco, varios de ellos con alto flujo de turistas y relevancia económica.

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La tensión entre el Gobierno y estas jurisdicciones no es nueva. En el último año se desplegaron agentes federales de inmigración en varias de estas ciudades, lo que provocó choques con comunidades locales y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, señaladas por organizaciones como ACLU y Amnistía Internacional.

Además, la medida llegaría en un momento clave, teniendo en cuenta que el Mundial de la FIFA 2026 se disputará entre junio y julio en EE.UU. con 11 ciudades como sede, incluidas varias catalogadas como santuario. Esto abre dudas sobre el impacto que tendría una decisión de este tipo en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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