Donald Trump anuncó la suspensión de bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas, luego de haber lanzado una fuerte amenaza horas antes, cuando advirtió que podría acabar con “toda una civilización” desde la medianoche.

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El mandatario estadounidense condicionó esta pausa a que Irán permita la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos para el comercio mundial de petróleo.

“Basándome en conversaciones con Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y dado que solicitaron que suspendiera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche contra Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del Strait of Hormuz, acepto suspender el bombardeo y ataque contra Irán por un período de dos semanas. ¡Este será un ALTO AL FUEGO bilateral!”, escribió Trump a través de su Truth Social.

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#MUNDO| El presidente Donald Trump confirmó que suspende, por dos semanas, los ataques contra Irán. A menos de dos horas de cumplirse la hora en la que iniciarían los ataques, el mandatario estadounidense informó que las próximas semanas se concentrarán en negociar la apertura… pic.twitter.com/WdPrvVwWUl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 7, 2026

Y añadió que la decisión se toma porque, según dijo, ya se han cumplido e incluso superado los objetivos militares trazados, y porque las conversaciones para un acuerdo definitivo de paz con Irán están bastante avanzadas. También mencionó que Teherán presentó una propuesta de diez puntos que consideran una base “viable” para negociar.

En ese sentido, explicó que gran parte de los desacuerdos históricos entre Estados Unidos e Irán ya tendrían consensos, aunque señaló que el plazo de dos semanas será clave para “finalizar y concretar” el pacto.

Finalmente, el mandatario afirmó que, como presidente de Estados Unidos y en representación de países de Medio Oriente, considera un honor estar cerca de resolver “este problema de larga data”.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.